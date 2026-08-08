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आज 8 अगस्त 2026 मकर राशिफल: वाणिज्यिक योजनाएं संवारेंगे, करें इन चीजों का दान

Aaj ka Makar Rashifal 8 August 2026, Capricorn Horoscope Today: बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. हल्की बातों पर भरोसा न करें.

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capricorn horoscope
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लोगों की अपेक्षाओं का दबाव अनुभव करेंगे. जिम्मेदारों से कार्य करें. भेंटवार्ता के अवसर भुनाएं. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. परिवार के लोगों से नजदीकी बढ़ाएंगे. परिजनों से सुलह सलाह पर ध्यान देंगे. सामंजस्यता बनाए रहेंगे. भावावेश में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. हल्की बातों पर भरोसा न करें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रबंधन बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. औरों के बहकावे में आने व अतिउत्साह से बचें. रुटीन कार्यों में सक्रियता बढे़गी. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं.

धन संपत्ति - भौतिक संसाधनों को बढ़ाएंगे. भवन एवं वाहनादि के मामलों में रुचि दिखाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. प्रबंधकीय भेंट में सफल होंगे. वाणिज्यिक योजनाएं संवारेंगे.

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प्रेम मैत्री- परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे. संबंधों फोकस बना रहेगा. अपनों का ख्याल रखेंगे. जिद जल्दबाजी में न आएं. अतिसंवेदनशीलता से बचें. दिखावे व बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. चर्चा में सहज रहें. पारिवारिक मामलो में रुचि बढ़ाएंगे. परिजनों से प्रभावित रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जीवनस्तर सहज रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश में न आएं. भेदभाव से बचें. हर्ष आनंद पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य जांच कराएं.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं एवं तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. सामंजस्य से काम लें.

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शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा नीला

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