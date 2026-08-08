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आज 8 अगस्त 2026 तुला राशिफल: पेशेवरता पर जोर होगा, किसी के बहकावे में ना आएं

Aaj ka Tula Rashifal 8 August 2026, Libra Horoscope Today: विविध मामलों में पहल से बचें. व्यावसायिक कार्यों में अप्रत्याशित स्थिति बनी रहेगी. अपरिचितों से दूरी रखें. अफवाह से प्रभावित न हों.

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libra horoscope
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समय सामान्य स्थिति का संकेतक है. विभिन्न कार्यों में तैयारी और विवेक बनाए रखें. व्यापार में उतावली न दिखाएं. धैर्य बनाए रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. स्थितियां मिश्रित रहेंगी. लोभ प्रलोभन प्रभाव में न आएं. बिना उचित विचार विमर्श के चर्चा व समझौते न करें. अत्यधिक भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. वादा पूरा करें.

नौकरी व्यवसाय- सहजता से कार्य करें. पेशेवरता पर जोर होगा. बहकावे में न आएं. कार्य व्यापार में निरंतरता रखें. साहस संपर्क को बढ़ाएं. उद्योग व्यवसाय के प्रयास पूर्ववत् रहेंगे.

धन संपत्ति - वित्तीय व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें. विविध मामलों में पहल से बचें. व्यावसायिक कार्यों में अप्रत्याशित स्थिति बनी रहेगी. अपरिचितों से दूरी रखें. अफवाह से प्रभावित न हों.

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परामर्श से कार्य करें, आवेश में नहीं आएं

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में संकोच दिखाएंगे. सहजता से अपना पक्ष रखेंगे. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएंगे. आवश्यक सूचना मिलना संभव है. भावावेश में प्रतिक्रिया न दें. सबको साथ लेकर चलें. प्रेम पक्ष मध्यम बना रहेगा. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे.
 
स्वास्थ्य मनोबल- तैयारी बढ़ाएं. अंधविश्वास से बचें. विनम्रता से काम लें. जिद त्यागें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. योजनानुसार आगे बढ़ें.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. मदद का भाव रखें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : स्फटिक समान

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