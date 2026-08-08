आज 8 अगस्त 2026 धनु राशिफल: पेशेवर मामलों में गति लाएंगे, सबके प्रति आदरभाव रखें

सेवा भावना पर बल बना रहेगा. विभिन्न कार्यों में सहजता से आगे बढ़ें. पेशेवर अपेक्षाओं को पूरा करें. अवरोधकों का धैर्यपूर्वक सामना करें. समता संतुलन से आगे बढ़ें. अनुशासन अनुपालन बनाए रखें. बजट से चलेगे. पेशेवर प्रयास फलेंगे. उपलब्धियां सामान्य रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लेन देन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखें. क्षमाशीलता का भाव बनाए रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर में सजगता बनाए रखें. समय प्रबंधन पर जोर दिखाएं. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. कामकाजी संबंधों में तालमेल रहेगा. पेशेवर मामलों में गति लाएंगे. बड़ों की सलाह अपनाएं.

धन संपत्ति - वित्तीय व्यवस्था मजबूत बनाए रखें. योजनानुसार कार्य करें. तथ्यों पर जोर दें. आर्थिक कार्यों में उच्च परिणाम बनाए रखेंगे. नियम पालन बढ़ाएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में पहल बढ़ाएंगे. सहकार से आगे बढ़ेंगे. मन की बात कहने में संकोच बना रहेगा. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे. अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचें. जरूरी सूचना मिल सकती है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदरभाव रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. मनोबल और उत्साह रखें. निरंतरता व परिश्रम पर जोर दें. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें. संकेतों पर सजग रहें.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. नियमों में सजग रहें.

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शुभ अंक : 3 8, और 9

शुभ रंग : पीला

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