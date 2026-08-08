Aaj ka Rashifal 8 अगस्त 2026: कुंभ राशि वालों की धन की स्थिति बेहतर होगी,जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, मन उत्साहित रहेगा, कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी, लंबी दूरी की यात्रा ना करें, सेहत ठीक रहेगी . व्यापार में लाभ होगा.
जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- हल्का लाल
उपाय- किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें.
वृष: अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी, धन संबंधी फैसले सोच समझ कर करें, वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, कहीं दूर से शुभ समाचार मिलेगा, आलस्य की वजह से काम में देरी होगी. व्यापार में नुकसान हो सकता है..
जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- आसमानी
उपाय- किसी गरीब को चावल दान करें.
मिथुन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा, धन लाभ के रास्ते खुलेंगे, मित्रों से बातचीत होगी, व्यापार में फायदा होगा, अपने समय का अच्छे काम में उपयोग करें. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.
जरूरी टिप- खर्चों को कंट्रोल करें
शुभ रंग- केसरिया,
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं.
कर्क: उधार लेनदेन से बचें, किसी से मतभेद हो सकता है, कोर्ट केस में सफलता मिलेगी, सेहत पर ध्यान देना होगा, नौकरी से संबंधित फैसले आज ना करें, हर काम सावधानी से करें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.
जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें
शुभ रंग - सफेद
उपाय- किसी गरीब को फल दान करें.
सिंह: योजना बना कर काम करें, संतान से सुख मिलेगा, सेहत को लेकर चिंता रहेगी, रुके हुए काम बनेंगे, लंबी दूर की यात्रा ना करें, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. व्यापार में लाभ होगा.
जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- मरून
उपाय- किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें.
कन्या: परिवार की समस्याएं हल होंगी, प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनेगी, मन में नेगेटिव विचार आएंगे, अपने काम पर से मन हटेगा, अपने व्यवहार में विनम्रत रखें, धार्मिक कार्यों में समय बिताएंगे और व्यापार में स्थिति मजबूत होगी.
जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- हल्का हरा
उपाय- किसी गरीब को गुड़ दान करें.
तुला: पूरे उत्साह से काम करेंगे, मित्रों से सहयोग मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, धन लाभ के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे, परिवार को और वक्त देना होगा, क्रोध से बचना होगा. व्यापार में निवेश के लिए उत्तम समय है.
जरूरी टिप- इगो से बचें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- किसी मंदिर में मिसरी दान करें.
वृश्चिक: आपका सम्मान बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, किसी से विवाद हो सकता है, कर्ज लेकर कोई काम ना करें, सेहत के मामले में सावधान रहें, अपने परिवार की सलाह से फैसले करें और व्यापार में लाभ होगा.
जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- नारंगी
उपाय- किसी मंदिर में सुगंधित धूप दान करें.
धनु: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, करियर में तरक्की के योग है, आपका पूरा समय सही तरीके से उपयोग करें, संतान को लेकर चिंता रहेगी, अपने काम को और समय देना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखें. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.
जरूरी टिप- अहंकार से बचें
शुभ रंग- हल्का पीला
उपाय- किसी गरीब को आटे का दान करें.
मकर: कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी, विदेश से संबंधित काम बनेंगे, किसी काम के कर कोई मीटिंग होगी, लोग आपके व्यवहार की तारीफ करेंगे, धन लाभ के प्रयास सफल होंगे, सेहत ठीक रहेगी और व्यापार में खर्चे बढ़ेंगे.
जरूरी टिप- खर्चों को कंट्रोल करें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें.
कुंभ: धन की स्थिति बेहतर होगी, अपनी इनकम बढ़ाने का प्रयास करें, मन से नेगेटिव विचार दूर होंगे, कार्यक्षेत्र में सफलता का योग है, मेहनत के मार्ग पर चलने से लाभ होगा, परिवार से सहयोग मिलेगा. व्यापार में फायदा होगा.
जरूरी टिप- अहंकार से बचें
शुभ रंग- आसमानी
उपाय- किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें.
मीन: आपकी नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी, हर काम सोच समझ कर करें, कठोर वाणी के प्रयोग से इमेज बिगड़ सकती है सावधान रहें, धन के मामले में सफलता मिलेगी, मित्रों की मदद से काम बनेंगे, सेहत को लेकर सावधान रहना होगा . व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.
जरूरी टिप- खर्चों को कंट्रोल करें
शुभ रंग- हल्का लाल
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं.