scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 8 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: प्रेम में सफल होंगे, आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी

Aaj ka Kumbh Rashifal 8 August 2026, Aquarius Horoscope Today: उमंग उत्साह से कार्य करेंगे. साझा प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. कार्य व्यापार में सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुशासन बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

परिचितों का साथ और समर्थन प्राप्त होगा. सहकारिता से उत्साहित रहेंगे. करीबियों में समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मतभेद दूर होंगे. परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे. बौद्धिक कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में उचित जगह बनाए रखेंगे. प्रेम में सफल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में प्रभावी स्थिति बनाए रहेंगे. उमंग उत्साह से कार्य करेंगे. साझा प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. कार्य व्यापार में सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुशासन बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक सफलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. वित्तीय मामलों में सक्रियता रहेगी. सभी का भरोसा जीतेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. साख सम्मान पर जोर बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ राशिवालों का धन लाभ का योग है, मित्रों की मदद से काम बनेंगे, जानें जरूरी टिप
बल पाएंगे, संपर्क संवाद बढ़ेगा
कुंभ राशिवालों को कार्यक्षेत्र में ध्यान देना होगा, सम्मान और बढ़ेगा, जानें दैनिक राशिफल
व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी, घरेलू मामलों में पहल से बचें
कुंभ राशिवालोें की मन की चिंता दूर होगी, मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, जानें जरूरी टिप

प्रेम मैत्री- संबंधों में चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. अपनों को मनाने में सफल रहेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. मित्रों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. साहस दिखाएंगे. अपनों से सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. करीबी मदद बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सीख अपनाएंगे. खानपान पर संवार पाएगा. जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज बनी रहेगी. मनोबल रखेंगे.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. सहयोग बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 5, और 8

शुभ रंग : नीलम समान

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 8 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: प्रेम में सफल होंगे, आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी |
    आज 8 अगस्त 2026 मकर राशिफल: वाणिज्यिक योजनाएं संवारेंगे, करें इन चीजों का दान |
    आज 8 अगस्त 2026 धनु राशिफल: पेशेवर मामलों में गति लाएंगे, सबके प्रति आदरभाव रखें |
    आज 8 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: साझा प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे, नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा |
    आज 8 अगस्त 2026 तुला राशिफल: पेशेवरता पर जोर होगा, किसी के बहकावे में ना आएं |
    आज 8 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: सुखद परिणाम पाएंगे, समकक्षों का समर्थन पाएंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 8 अगस्त 2026, शनिवार की अहम खबरें |
    आज 8 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: धनधान्य संवरेगा, अपेक्षित उपलब्धियां बनी रहेंगी |
    आज 8 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: धनधान्य में वृद्धि होेगी, आर्थिक मामले गति लेेंगे |
    आज 8 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, विपक्षियों से सतर्कता बढ़ाए रहेंगे
    Advertisement