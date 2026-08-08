आज 8 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: प्रेम में सफल होंगे, आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी

परिचितों का साथ और समर्थन प्राप्त होगा. सहकारिता से उत्साहित रहेंगे. करीबियों में समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मतभेद दूर होंगे. परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे. बौद्धिक कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में उचित जगह बनाए रखेंगे. प्रेम में सफल होंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में प्रभावी स्थिति बनाए रहेंगे. उमंग उत्साह से कार्य करेंगे. साझा प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. कार्य व्यापार में सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुशासन बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक सफलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. वित्तीय मामलों में सक्रियता रहेगी. सभी का भरोसा जीतेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. साख सम्मान पर जोर बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों में चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. अपनों को मनाने में सफल रहेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. मित्रों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. साहस दिखाएंगे. अपनों से सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. करीबी मदद बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सीख अपनाएंगे. खानपान पर संवार पाएगा. जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज बनी रहेगी. मनोबल रखेंगे.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. सहयोग बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 5, और 8

शुभ रंग : नीलम समान

---- समाप्त ----