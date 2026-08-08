आज 8 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: साझा प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे, नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा

जीवनशैली आकर्षक बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. नेतृत्व एवं प्रबंधन के कार्य साधेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवरता बढ़ेगी. नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. करीबियों से भावनात्मक चर्चा और संवाद में प्रभावी रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. साझा मामलों में गति आएगी. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. रिश्तों सहजता रखें.

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नौकरी व्यवसाय- प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. तेज गति बनाए रहेंगे. सक्रियता व रुटीन रखेंगे. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. उद्यम से जु़ड़े जन बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक लाभ ऊंचा रहेगा. सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा. साझा प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे. वित्तीय मामलों में सहजता पहल बनाए रखेंगे. भूमि भवन के मामले बनेंगे. लेनदेन में रुचि लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम में विश्वास बढ़ेगा. निजी संबंधों में मजबूती बनी रहेगी. पारिवारिक रिश्ते प्रभावी बने रहेंगे. वाणी व्यवहार में सहज रहेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी. प्रभाव से बात रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर रहेंगी. सुख सौख्य सहजता से आगे बढ़ेंगे. फोकस बढ़ाएंगे.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. जिम्मेदार बनें.

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शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुआ

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