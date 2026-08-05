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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 5 अगस्त 2026: आज 5 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 5 August 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 5 अगस्त 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- श्रावण
अमांत- आषाढ़

तिथि
कृष्ण पक्ष सप्तमी - 08:42 पी एम तक

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नक्षत्र
अश्विनी - 09:18 पी एम तक

योग
शूल - 05:29 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:45 ए एम
सूर्यास्त- 07:09 पी एम
चन्द्रोदय- 11:04 पी एम
चन्द्रास्त- 11:52 ए एम

अशुभ काल
राहू- 12:27 पी एम से 02:08 पी एम
यम गण्ड- 07:25 ए एम से 09:06 ए एम
कुलिक- 10:46 ए एम से 12:27 पी एम
दुर्मुहूर्त- 12:00 पी एम से 12:54 पी एम
वर्ज्यम्- 05:24 पी एम से 06:57 पी एम

शुभ काल
अमृत काल- 05:07 PM- 06:44 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:26 AM- 05:14 AM

शुभ योग
रवि योग- 05:45 ए एम से 09:18 पी एम

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