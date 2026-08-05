आज 5 अगस्त 2026 मकर राशिफल: अतिउत्साह में नहीं आएं, लाभ प्रतिशत सामान्य बना रहेगा

घर के लोगों से मेलजोल बढ़ाने पर जोर दें. सपरिवार सुखपूर्वकक समय बिताएं. निजी संबंधों का सम्मान करें. कार्य व्यापार में उचित परिणाम बने रहेंगे. करीबियों से जरूरी बात कहेंगे. जानकारियों को स्वजनों से साझा करेंगे. प्रेम में सहजता रहेगी. बड़ों की बात ध्यान पर ध्यान दें. अतिउत्साह में नहीं आएं. लाभ प्रतिशत सामान्य बना रहेगा. निजी गतिविधियों में रुचि बढ़ी रहेगी. वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रखेंगे. पेशेवरों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन बेहतर रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- पैतृक व्यवसाय को बढ़ावा देंगे. प्रबंधन पक्ष सकारात्मक रहेगा. कार्य प्रदर्शन संवार पाएगा. लोभ प्रलोभन से आने बचेंगे. कारोबारी फोकस बना रहेगा. पेशेवर पक्ष मजबूत बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- व्यावसायिक कार्यों को बढ़ावा देंगे. वित्तीय बचत पर जोर होगा. भौतिक सुविधाएं जुटाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. भवन वाहन के प्रयास गति लेंगे. धैर्य व विवेक बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी को बढ़ाएं. भावावेश में नहीं आएं. संवेदनशीलता बनाए रखें. रिश्तों में सहजता से आगे बढ़ें. संबंधियों को समय दें. जरूरी बातें कहने में पहल रखेंगे. संबंधों में आपसी विश्वास बनाए रखें. बड़ों से भेंट होगी. जिद छोड़ें.

स्वास्थ्य मनोबल- जल्दबाजी न दिखाएं. निजता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित बनाए रखें. बहस विवाद की स्थिति टालें. मनोबल बना रहेगा.

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. बड़बोलेपन से बचें.

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शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : समुद्री

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