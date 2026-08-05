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आज 5 अगस्त 2026 धनु राशिफल: लक्ष्यों को साधेंगे, कार्यक्षेत्र में शुभता बढ़ेगी

Aaj ka Dhanu Rashifal 5 August 2026, Sagittarius Horoscope Today: चर्चा संवाद को बेहतर बनाएंगे. भावनात्मक विषयों में सफल रहेंगे. संबंधों में प्रभावी रहेंगे. मित्रता मजबूत रहेगी. समकक्षों का साथ पाएंगे. मन के मामले सकारात्मक बनेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. वचन निभाएं. मित्रों से मुलाकात होगी.

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sagittarius horoscope
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लक्ष्य पर फोकस रहेगा. पेशेवर संबंध संवारेंगे. आर्थिक सफलता से उत्साहित रहेंगे. सहकारिता पर जोर बढ़ाए रखेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. प्रेम संबंधों में उत्साहित रहेंगे. महत्व के कार्य गति पाएंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. संबंधें का लाभ उठाएंगे. सफलता एवं लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था को मजबूत बनाए रखेंगे. स्पर्धा में बेहतर रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- साहस से काम लेंगे. सक्रियता में वृद्धि होगी. पेशेवर अच्छा प्रदर्शन करेंगे. तथ्यों पर ध्यान देंगे. व्यापार में तेजी रहेगी. विविध मामलों सक्रियता रखेंगे. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़ेगा. लक्ष्यों को साधेंगे. कार्यक्षेत्र में शुभता बढ़ेगी. करियर पर फोकस रखेंगे. लेनदेन पर नियंत्रण रहेगा. लिखापढ़ी में स्पष्टता रखेंगे. आर्थिक मामले गति लेंगे.

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प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष संवार पाएगा. चर्चा संवाद को बेहतर बनाएंगे. भावनात्मक विषयों में सफल रहेंगे. संबंधों में प्रभावी रहेंगे. मित्रता मजबूत रहेगी. समकक्षों का साथ पाएंगे. मन के मामले सकारात्मक बनेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. वचन निभाएं. मित्रों से मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल बेहतर रहेगा. व्यक्तित्व को बल मिलेगा. बौद्धिक पक्ष बल पाएगा. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. पहल बनाए रखें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : आंवला समान

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