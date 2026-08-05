आज 5 अगस्त 2026 मीन राशिफल: बचत व बैंकिंग पर जोर होगा, वादा वचन निभाएंगे

घर आए का यथायोग्य आदर सत्कार बनाए रखेंगे. निजी विषयों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तिगत चर्चा संवाद पर जोर रहेगा. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से सहकार बढ़ाएंगे. पारिवारिक संबंधों को ऊर्जा देंगे. वाणिज्यिक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. परंपरागत विषयों में तेजी रखेंगे. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. सफलता से उत्साहित रहेंगे. परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- परंपरागत कार्यों में संकोच दूर होगा. व्यापार में उछाल आएगा. करियर व्यवसाय में सामंजस्यता बनाए रहेंगे. विविध प्रयासों में गति बनाए रखेंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक चर्चा में प्रमुखता से शामिल होंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. बचत व बैंकिंग पर जोर होगा. वादा वचन निभाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर के मामलों में दखल बढ़ाएंगे. सबसे मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. स्वजनों का आगमन होगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम पक्ष मजबूत होगा. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. स्वजनों के साथ सुख से रहेंगे.

स्वारथ्य मनोबल- खानपान पर फोकस रखेंगे. उमंग उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक और मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. साज सज्जा बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : वासंती

---- समाप्त ----