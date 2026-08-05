आज 5 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: व्यक्तित्व सुधार पर रहेगा, मनोबल मजबूत होगा

सामाजिक कार्यों में बढ़चढ़कर हिस्सा लेंगे. जनसंपर्क बेहतर होगा. संबंधों में अनुकूलता बढ़ेगी. वाणिज्यिक सफलता से उत्साह बढ़ेगा. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. बंधुओं संग समय बिताएंगे. साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा. सबका साथ समर्थन पाएंगे. कामकाजी स्थिति संवरेगी. सभी प्रभाव में बने रहेंगे. विविध गतिविधियों में सक्रियता रखेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले सहज बने रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- लक्ष्यों प्राप्त करेंगे. वाणिज्यिक योजनाएं गति लेंगी. यात्रा सकारात्मक रहेगी. करियर कारोबार में निरंतरता बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक विषयों में तेजी रखेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. सहकारिता बढ़त पाएगी. महत्व के मामले लंबित रखने से बचेंगे. भेंटवार्ताएं सकारात्मक रहेंगी.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. सबके साथ सुख का संचार बढ़ेगा. मन के मामलों में फोकस होगा. रिश्तों में सहजता बनाए रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. विनय विवेक बनाए रहेंगे. सभी से सामंजस्य रखेंगे. आपसी विश्वास बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- समय प्रबंधन संवारेंगे. व्यक्तित्व सुधार पर रहेगा. मनोबल मजबूत होगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. उमंग उत्साह बढ़ेगा.

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. प्रवचन सुनें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

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