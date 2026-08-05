आज 5 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: आर्थिक चर्चा में जल्दबाजी से बचें, व्यर्थ का दखल न दें

समय साधारण बना हुआ है. जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं. जिद व आवेश में निर्णय नहीं लेंगे. कार्यव्यवस्था में विश्वास बनाए रखेंगे. निजी मामले हितप्रद रहेंगे. पारिवारिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में सावधानी रखेंगे. अनुशासन और अनुपालन पर जोर बढ़ेगा. यात्रा में सावधनी बनाए रखें. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. सजगता से आगे बढ़ें. परिवार के बड़ों की सलाह पर ध्यान दें.

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नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक लाभ मध्यम रहेंगे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. बहस विवाद से बचें. विविध मामले नियंत्रण में रखें. कार्य कुशलता बढ़ाएं. जिम्मेदारियों को पूरा करें.

धन संपत्ति- आर्थिक चर्चा में जल्दबाजी से बचें. व्यर्थ का दखल न दें. रुटीन बनाए रखें. सजगता से काम लें. जोखिम उठाने की आदत से बचें. सहकारिता का भाव रखेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों धैर्य दिखाएं. अन्य से अपेक्षाएं न रखें. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं. परिजनों के साथ सुखमय पल बिताएं रिश्तों में भावनात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों को परखने की गलती न करें. यात्रा की रूपरेखा बन सकती है. मन के मामले साधारण रहेंगे. पहल से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- नजरिया बड़ा रखें. तर्कपूर्ण व्यवहार बढ़ाएं. योजना के अनुरूप आगे बढ़ें. सेहत संबंधी संकेतों को नजरअंदाज न करें. साझीदारी पर जोर दें.

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सहज रहें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : गहरा हरा

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