आज 5 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: सबका भरोसा जीतेंगे, सुखद पल साझा करेंगे

सभी का साथ और समर्थन पाएंगे. वातावरण की सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. कार्य व्यापार में भाग्यबल से लाभ बढ़ेगा. कारोबार में तेजी बनाए रखेंगे. अधिकांश मामले पक्ष बनेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. बड़ों का साथ पाएंगे. हर्ष उत्साह से कार्य करेंगे. अपनों संग हर्ष से समय बीतेगा. सभी से सामंजस्य ररखेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ बनेगा. लाभ प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर वार्ताएं सफल होंगी. व्यावसायिक मामलों में बेहतर रहेंगे. कार्य शक्ति को बल मिलेगा. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. योजनाएं सफल होंगी. अधिकारी सहयोगी होंगे.



धन संपत्ति- वित्तीय विषयों में तेजी बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. प्रशासन और प्रबंधन में कार्यों में बेहतर बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंध बेहतर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. सबका भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. अपनों का ध्यान रखेंगे. सहकार की भावना रखेंगे. प्रेम में सहजता सक्रियता बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. वादे पर खरे उतरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साख बढ़त पाएगी. महत्वपूर्ण मौके भुनाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. संकल्प रखें.

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शुभ अंक : 1 और 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

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