आज 5 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: सफेदपोश ठगों सें बचें, नौकरीपेशा अच्छा करेंगे

कामकाजी लोगों से भेंट बढ़ाए रखें. आवश्यक विषयों में पूरी गंभीरता दिखाएं. सूझबूझ और सावधानी से कारोबार को आगे बढ़ाएं. व्यावसायिक लक्ष्यों में ढिलाई से बचें. कार्यक्षेत्र में समकक्षों से तालमेल रखें. परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें. अनुशासन और मेहनत से व्यापार संवारें. सहज सुधार के प्रयास बनाए रहें. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से सलाह बढ़ाएं. नियम अनुशासन रखें. चर्चा संवाद और भेंटवार्ता में नियंत्रण रखें. नियमपालन रखें.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर सहजता पर जोर बनाए रहें. योजनाओं के प्रति लापरवाह न हों. श्रमशील बने रहें. विविध विषय साधारण रहेंगे. सफेदपोश ठगों सें बचें. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- वित्त व्यवस्था में सावधान बढ़ाएं. लापरवाही नहीं दिखाएं. विपक्ष से सजगता बढ़ाएं. महत्वपूर्ण कार्य समय से करें. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. लेनदेन में नियमितता रखें.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में विनम्रता दिखाएं. प्रेम संबंधों में भरोसा बनाए रखें. मन के मामले मिश्रित रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता से काम लें. व्यक्तिगत संबंध संवारें. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करें. वचन का पालन करें. जिद में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- अवसर भुनाएं. स्वास्थ्य के प्रति सजगता रखें. लापरवाही से बचें. समकक्ष सहयोगी होंगे. संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें.

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. कर्मठता बनाए रहें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

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