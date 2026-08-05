scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 5 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: सफेदपोश ठगों सें बचें, नौकरीपेशा अच्छा करेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 5 August 2026, Scorpio Horoscope Today: वित्त व्यवस्था में सावधान बढ़ाएं. लापरवाही नहीं दिखाएं. विपक्ष से सजगता बढ़ाएं. महत्वपूर्ण कार्य समय से करें. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. लेनदेन में नियमितता रखें.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

कामकाजी लोगों से भेंट बढ़ाए रखें. आवश्यक विषयों में पूरी गंभीरता दिखाएं. सूझबूझ और सावधानी से कारोबार को आगे बढ़ाएं. व्यावसायिक लक्ष्यों में ढिलाई से बचें. कार्यक्षेत्र में समकक्षों से तालमेल रखें. परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें. अनुशासन और मेहनत से व्यापार संवारें. सहज सुधार के प्रयास बनाए रहें. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से सलाह बढ़ाएं. नियम अनुशासन रखें. चर्चा संवाद और भेंटवार्ता में नियंत्रण रखें. नियमपालन रखें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर सहजता पर जोर बनाए रहें. योजनाओं के प्रति लापरवाह न हों. श्रमशील बने रहें. विविध विषय साधारण रहेंगे. सफेदपोश ठगों सें बचें. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- वित्त व्यवस्था में सावधान बढ़ाएं. लापरवाही नहीं दिखाएं. विपक्ष से सजगता बढ़ाएं. महत्वपूर्ण कार्य समय से करें. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. लेनदेन में नियमितता रखें.

सम्बंधित ख़बरें

परस्पर सहकार बढ़ाए रखें, भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे
वृश्चिक राशिवालों को परिवार में सहयोग मिलेगा, कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा, जानें दैनिक राशिफल
वृश्चिक राशिवालों को धन निवेश से लाभ मिलेगा, सेहत का रखें ख्याल, जानें दैनिक राशिफल
लक्ष्य पर फोकस रहेगा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे
वृश्चिक राशिवालों के लिए धन लाभ के रास्ते बनेंगे, कैसा रहेगा व्यापार, जानें दैनिक भाग्यफल

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में विनम्रता दिखाएं. प्रेम संबंधों में भरोसा बनाए रखें. मन के मामले मिश्रित रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता से काम लें. व्यक्तिगत संबंध संवारें. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करें. वचन का पालन करें. जिद में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- अवसर भुनाएं. स्वास्थ्य के प्रति सजगता रखें. लापरवाही से बचें. समकक्ष सहयोगी होंगे. संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें.

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. कर्मठता बनाए रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 5, 6 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 5 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: सफेदपोश ठगों सें बचें, नौकरीपेशा अच्छा करेंगे |
    आज 5 अगस्त 2026 तुला राशिफल: परिवार के लोग समर्थन बनाए रहेंगे, आपसी परामर्श से कार्य करेंगे |
    आज 5 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: आर्थिक चर्चा में जल्दबाजी से बचें, व्यर्थ का दखल न दें |
    आज 5 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: सबका भरोसा जीतेंगे, सुखद पल साझा करेंगे |
    आज 5 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: आस्था विश्वास से रिश्ते मजबूत होंगे, प्रेम संबंधों को बल मिलेगा |
    संसद में चढ़ावा चोरी पर जोरदार हंगामा, भड़के सियासी शोले, देखें दस्तक |
    आज 5 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: आपसी विश्वास जीतेंगे, सुखद यात्रा पर जा सकते हैं |
    आज 5 अगस्त 2026 वृष राशिफल: लेन-देन में ढिलाई से बचें, बजट पर नियंत्रण रखें |
    PAK में कुछ बड़ा होने वाला है? विदेश मीडिया पर बैन, बड़े शहरों से बाहर जाने के लिए लेनी होगी NOC |
    एक क्लिक में पढ़ें 5 अगस्त 2026, बुधवार की अहम खबरें
    Advertisement