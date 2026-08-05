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आज 5 अगस्त 2026 तुला राशिफल: परिवार के लोग समर्थन बनाए रहेंगे, आपसी परामर्श से कार्य करेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 5 August 2026, Libra Horoscope Today: मित्रगण साथ सहयोग बनाए रहेंगे. रिश्ते सामान्य रहेंगे. सहयोग व सहनशीलता बनाए रखेंगे. परिवार के लोग समर्थन बनाए रहेंगे. आपसी परामर्श से कार्य करेंगे. सीख सलाह से निर्णय लेंगे. भावनात्मकता बढ़ाएंगे. प्रियजनों से नजदीकी बढ़ेगी.

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घर में सहज वातावरण बना रहेगा. अपनों के साथ सुखद पल बिताएंगे. सहयोग समर्थन का भाव बनाए रखेंगे. विविध प्रयास बढ़ा पाएंगे. सहकारिता व साझेदारी को बल मिलेगा. सामूहिक लक्ष्य साधने में सफल होंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. परिजनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे. विनम्रता से काम निकालेंगे. साहस से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार अपेक्षित परिणाम बनाए रखेगा. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. व्यावसायिक अवसर बढ़ेगे. संतुलित गतिविधि बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करेंगे. योजनाएं लंबित नहीं रखें.

धन संपत्ति- उद्योग व्यापार के कार्यों को पूरा करेंगे. टीम पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. योजना बनाकर कार्य करेंगे. कार्यव्यवस्था नियंत्रित बनी रहेगी. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.

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प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ सहयोग बनाए रहेंगे. रिश्ते सामान्य रहेंगे. सहयोग व सहनशीलता बनाए रखेंगे. परिवार के लोग समर्थन बनाए रहेंगे. आपसी परामर्श से कार्य करेंगे. सीख सलाह से निर्णय लेंगे. भावनात्मकता बढ़ाएंगे. प्रियजनों से नजदीकी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता बढ़ाएंगे. उकसावे से बचेंगे. संपर्क संवाद में सहज रहेंगे. सहजता से कार्य करें. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. उत्साह दिखाएंगे.

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सहकार रखें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : स्फटिक के समान

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