योगी की अतिसक्रियता, बेचैनी या ताकत?

राजनीति में सक्रियता को हमेशा सकारात्मक गुण माना जाता है. जनता भी चाहती है कि उसका नेता लगातार मैदान में रहे, योजनाओं की समीक्षा करे, नई घोषणाएं करे और लोगों के बीच अपनी उपस्थिति बनाए रखे. लेकिन जब किसी नेता की सक्रियता अचानक असामान्य रूप से बढ़ जाए, उसके भाषणों का स्वर अधिक राजनीतिक हो जाए और सरकार के फैसलों में चुनावी संदेश अधिक स्पष्ट दिखने लगे, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि यह आत्मविश्वास का प्रदर्शन है या किसी राजनीतिक चिंता का संकेत.

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों ठीक ऐसे ही दौर में दिखाई दे रहे हैं. लगातार जनसभाएं, योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, विपक्ष पर तीखे हमले, हिंदुत्व, मदरसों पर सख्ती और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर मुखर बयान तथा हाल ही में पेश किया गया अनुपूरक बजट. इन सबने यह धारणा बनाई है कि भाजपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से तेज कर दी है. हालांकि चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों की रफ्तार यह संकेत देती है कि योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर खुद को साबित करना चाहते हैं .

भाजपा उत्तर प्रदेश में लगातार दो बार सत्ता में लौट चुकी है. पार्टी का संगठन मजबूत है, मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत छवि भी भाजपा के बड़े नेताओं में गिनी जाती है और सरकार कानून-व्यवस्था, एक्सप्रेसवे, निवेश तथा धार्मिक पर्यटन जैसे मुद्दों को अपनी उपलब्धि बताती है. ऐसे में यदि मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच जाकर अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, तो इसे लोकतांत्रिक जवाबदेही और आत्मविश्वास का संकेत भी माना जा सकता है.पर जब योगी लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति पर जोर देने लगते हैं तो यूपी को लेकर उनकी बेचैनी और छटपटाहट साफ दिखने लगती है.

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लेकिन दूसरा नजरिया इससे अलग है. 2024 के लोकसभा चुनाव ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में यह एहसास जरूर कराया कि उसका राजनीतिक आधार अजेय नहीं है. पार्टी को अपेक्षा से कम सीटें मिलीं और समाजवादी पार्टी ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया. यह परिणाम भाजपा के लिए एक चेतावनी भी था कि यदि सामाजिक समीकरण बदलते हैं या स्थानीय असंतोष बढ़ता है, तो सबसे मजबूत संगठन भी चुनौती का सामना कर सकता है. संभव है कि इसी अनुभव ने सरकार और संगठन दोनों को पहले से अधिक सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया हो.

हाल में पेश किया गया अनुपूरक बजट भी इसी बहस का हिस्सा बन गया है. तकनीकी रूप से अनुपूरक बजट एक सामान्य वित्तीय प्रक्रिया है. कई बार विकास कार्यों, नई योजनाओं या अप्रत्याशित खर्चों के कारण अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है.योगी सरकार ने कई बार अनुपूरक बजट का सहारा लिया है. लेकिन जब ऐसा कदम चुनावी माहौल बनने से पहले उठाया जाता है. यह धारणा सही है या नहीं, इसका फैसला समय करेगा, लेकिन इतना तय है कि राजनीति में समय का अपना संदेश होता है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषणों की भाषा भी बदली हुई दिखाई देती है. उनमें प्रशासनिक उपलब्धियों के साथ राजनीतिक आक्रामकता पहले से अधिक स्पष्ट नजर आती है. यह किसी भी चुनावी रणनीति का स्वाभाविक हिस्सा हो सकता है. आखिर लोकतंत्र में सरकारें केवल शासन नहीं करतीं, बल्कि अपने काम का राजनीतिक मूल्यांकन भी चाहती हैं. फिर भी जब चुनाव अभी दूर हों और चुनावी तेवर पहले से दिखाई देने लगें, तो विश्लेषक उसके पीछे के कारण तलाशने लगते हैं.

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यह भी याद रखना चाहिए कि राजनीति में आत्मविश्वास और बेचैनी के बीच बहुत बारीक अंतर होता है. कई बार दोनों का बाहरी रूप एक जैसा दिखाई देता है. आत्मविश्वासी नेता भी लगातार सक्रिय रहता है और चुनाव को हल्के में नहीं लेता. वहीं चुनावी चुनौती महसूस करने वाला नेता भी अपनी सक्रियता बढ़ा देता है. अंतर केवल इतना होता है कि आत्मविश्वास दीर्घकालिक दृष्टि से निर्णय लेता है, जबकि बेचैनी अक्सर तात्कालिक राजनीतिक संदेशों पर अधिक जोर देती है.

भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र है. इसलिए यहां किसी भी राजनीतिक संकेत को हल्के में नहीं लिया जा सकता. पार्टी यह अच्छी तरह जानती है कि उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति बनाए रखना उसके राष्ट्रीय भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है. ऐसे में सरकार की बढ़ती सक्रियता को केवल चुनावी घबराहट या केवल आत्मविश्वास कह देना दोनों ही अतिसरलीकरण होगा.

संभव है कि यह दोनों का मिश्रण हो.सत्ता में लगातार बने रहने का आत्मविश्वास और बदलते राजनीतिक माहौल के प्रति सतर्कता. लोकतंत्र की यही विशेषता है कि वह किसी भी सरकार को स्थायी आराम का अवसर नहीं देता. अंततः जनता केवल भाषणों, घोषणाओं और बजट से प्रभावित नहीं होती, बल्कि पूरे कार्यकाल के प्रदर्शन का आकलन करती है.



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