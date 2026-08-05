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ताजमहल में ASI कर्मी की मौत! साइकिल से ड्यूटी पर आए, उल्टी हुई, फिर...

ताजमहल में ड्यूटी के दौरान ASI के एक कर्मचारी की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. कर्मचारी पश्चिमी गेट से स्मारक के अंदर प्रवेश कर रहे थे, तभी वह गिर पड़े और उल्टी होने लगी. साथी कर्मचारियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मौत की वजह जानने के लिए आगे की जांच की जा रही है.

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मृतक की पहचान 56 वर्षीय कैलाशी के तौर पर हुई है (फाइल फोटो)
मृतक की पहचान 56 वर्षीय कैलाशी के तौर पर हुई है (फाइल फोटो)

ताजमहल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के एक कर्मचारी की मौत हो गई है. उस दौरान वह ड्यूटी पर थे. जानकारी के मुताबिक,  कर्मचारी की अचानक तबीयत खराब हुई, फिर वहीं उनकी मौत हो गई.

अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को ताजमहल में ड्यूटी पर आए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के एक कर्मचारी की अचानक तबीयत खराब हो गई और उनकी मौत हो गई.

ताजमहल के प्रभारी कलंदर बिंद के मुताबिक, मृतक की पहचान 56 वर्षीय कैलाशी के तौर पर हुई है. वह स्मारक पर तैनात थे और आगरा के सिकंदरा इलाके में रहते थे.

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बिंद ने बताया कि कैलाशी अपनी दोपहर की शिफ्ट के लिए साइकिल से आए थे और ताजमहल के पश्चिमी गेट से अंदर जा रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, वे गिर पड़े और उन्हें उल्टी होने लगी.

उन्होंने बताया कि उनके साथी उन्हें एम्बुलेंस से एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उन्होंने आगे कहा कि मौत की सही वजह का अभी पता नहीं चल पाया है.

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