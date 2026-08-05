भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका दौरे से पहले बड़ा झटका लगा. दरअसल, दुनिया के नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के कारण श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए. 28 जुलाई को घोषित भारतीय टीम में उनका सेलेक्शन हुआ था, लेकिन मेडिकल जांच के बाद उन्हें पूरी तरह फिट नहीं माना गया. उनकी जगह जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को टीम में शामिल किया गया है.

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बुमराह का बाहर होना भारत के लिए इसलिए भी बड़ा नुकसान है, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में तेज आक्रमण की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब चोट ने बुमराह को टीम इंडिया से दूर किया हो. जनवरी 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से वह कई अहम सीरीज और ICC टूर्नामेंट चोट की वजह से नहीं खेल सके हैं.

2022 एशिया कप से हुई मुश्किलों की शुरुआत

जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान बुमराह की पीठ में चोट लगी थी. इसी चोट के कारण वह 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक संयुक्त अरब अमीरात में खेले गए एशिया कप का हिस्सा नहीं बन सके.

बुमराह की गैरमौजूदगी में भारत का गेंदबाजी आक्रमण कमजोर पड़ा. टीम को सुपर-4 चरण में पाकिस्तान और श्रीलंका से लगातार हार मिली और भारत फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहा.

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T20 वर्ल्ड कप 2022 भी गंवाना पड़ा

एशिया कप के बाद सितंबर 2022 में बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में वापसी की, लेकिन उनकी पीठ की चोट फिर उभर आई. इसके चलते उन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेले गए ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर होना पड़ा.

उनकी जगह अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भारतीय टीम में शामिल किया गया था. भारत के लिए यह बड़ा झटका था, क्योंकि बुमराह उस समय टीम के सबसे भरोसेमंद डेथ ओवर स्पेशलिस्ट थे.

पीठ की चोट ने छीना IPL 2023 और बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी

सितंबर 2022 में लगी पीठ की चोट से उबरने में बुमराह को करीब 11 महीने लगे. इसी वजह से वह 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी नहीं खेल सके.

यही नहीं, वह मुंबई इंडियंस के लिए IPL 2023 से भी बाहर रहे. हालांकि उनकी गैरमौजूदगी के बावजूद मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ में जगह बनाई और सीजन तीसरे स्थान पर समाप्त किया.

WTC फाइनल 2023 में भी नहीं मिले खेलने का मौका

पीठ की चोट के कारण बुमराह 7 से 11 जून 2023 के बीच इंग्लैंड के द ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप (WTC) फाइनल में भी नहीं उतर सके.

भारत को इस मुकाबले में पैट कमिंस की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 209 रन से हराया. लगातार दूसरी बार टीम इंडिया WTC फाइनल हारकर रनर-अप रही.

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बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में लगी चोट, चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 भी छूटी

2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पांचवें टेस्ट के दौरान गेंदबाजी करते समय बुमराह फिर चोटिल हो गए. इसके बाद उन्हें ICC चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 के लिए शुरुआती भारतीय टीम में तो चुना गया, लेकिन पीठ के निचले हिस्से की चोट के कारण 12 फरवरी को उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया. उनकी जगह भारतीय टीम में तेज गेंदबाज हर्षित राणा को शामिल किया गया था.

अब श्रीलंका टेस्ट सीरीज से भी बाहर

जुलाई 2026 में भारत-इंग्लैंड वनडे सीरीज के दौरान लगी चोट के कारण बुमराह एक बार फिर लंबे समय तक फिट नहीं हो सके. इसी वजह से वह श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं.

भारतीय चयनकर्ताओं ने उनकी जगह जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को टीम में मौका दिया है. लगातार चोटिल होते रहने से बुमराह की फिटनेस एक बार फिर भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि आने वाले महीनों में भारत को कई अहम टेस्ट मुकाबले खेलने हैं.

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