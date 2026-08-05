scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नए सैनिक स्कूलों पर RSS का कंट्रोल? राहुल गांधी के आरोपों का सरकार ने दिया जवाब

राहुल गांधी के इस आरोप पर कि नए सैनिक स्कूल RSS से जुड़ी संस्थाओं को दिए जा रहे हैं, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ सूत्रों ने जवाब दिया है. उनका कहना है कि PPP मॉडल के तहत स्कूलों के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और कई स्तरों की जांच के बाद ही मंजूरी दी जाती है. वहीं संसदीय समिति ने भी सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है.

Advertisement
X
एक BJP सांसद ने इस आरोप का कड़ा विरोध किया और इसे सबूतों के साथ साबित करने को कहा (सांकेतिक फोटो)
एक BJP सांसद ने इस आरोप का कड़ा विरोध किया और इसे सबूतों के साथ साबित करने को कहा (सांकेतिक फोटो)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि नए सैनिक स्कूल RSS से जुड़ी संस्थाओं को सौंपे जा रहे हैं. इसका रक्षा विभाग के वरिष्ठ सूत्रों ने खंडन किया है. सूत्रों का कहना है कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत चयन प्रक्रिया पारदर्शी है और इसमें कई स्तरों पर जांच-पड़ताल होती है.

यह स्पष्टीकरण रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में हुई तीखी बहस के बाद आया है, जिसमें गांधी ने आरोप लगाया था कि सैनिक स्कूलों का "निजीकरण" किया जा रहा है और उनका प्रबंधन RSS से जुड़े संगठनों को सौंपा जा रहा है.

रक्षा विभाग के एक वरिष्ठ सूत्र ने इंडिया टुडे को बताया, 'PPP मॉडल के तहत नए सैनिक स्कूलों के चयन की प्रक्रिया काफी पारदर्शी है.'

सम्बंधित ख़बरें

'माफ करने वाले वो कौन होते हैं...', राहुल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना
Rahul Gandhi alleges Parliament mic muted, demands Home Minister's resignation.
'छात्रों पर सेलेक्टिव आउटरेज', झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर घिरे राहुल गांधी
Mallikarjun Kharge and Kiren Rijiju
'विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा...', चढ़ावा चोरी पर खड़गे और रिजिजू में बहस
LJP Dalit chaupal (Photo: ITG)
'चंदे की चिंता, बंदे की नहीं', LJP का सपा-कांग्रेस पर हमला
karnataka cabinet expansion congress mlas list
कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार, AICC कुछ देर में CM शिवकुमार को भेजेगी लिस्ट

एक BJP सांसद ने इस आरोप का कड़ा विरोध किया और गांधी से इसे दस्तावेजी सबूतों के साथ साबित करने को कहा.

समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा है कि पैनल स्कूलों के प्रबंधन और कामकाज में निजी संस्थाओं की भूमिका के बारे में सरकार से विस्तृत जानकारी मांगेगा.

नए सैनिक स्कूलों का चयन कैसे होता है

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2021 में PPP मॉडल के तहत 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी थी. इनमें से तीन चरणों में 86 स्कूलों को मंजूरी दी गई है . बाकी स्कूलों के लिए चौथे चरण के तहत आवेदनों पर प्रक्रिया चल रही है.

Advertisement

NGO, ट्रस्ट, सोसाइटी और निजी व सरकारी स्कूल 'ग्रीनफील्ड' या 'ब्राउनफील्ड' श्रेणी के तहत नया सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाते हैं और सबसे पहले वर्दीधारी अधिकारियों वाली पांच सदस्यीय 'दस्तावेज जांच समिति' (Documents Scrutiny Committee) इनकी जांच करती है. यह पैनल देखता है कि आवेदक जमीन, बुनियादी ढांचे, खेल सुविधाओं और अन्य बुनियादी मानदंडों से जुड़ी जरूरतों को पूरा करता है या नहीं.

इस चरण को पार करने वाले स्कूलों का भौतिक निरीक्षण 'स्कूल मूल्यांकन समिति' (School Evaluation Committee) करती है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, जिले के नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल और निकटतम सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल शामिल होते हैं.

समिति आवेदक की सुविधाओं की पुष्टि करती है और अपना मूल्यांकन सैनिक स्कूल सोसाइटी को सौंपती है.

इसके बाद रिपोर्ट की जांच 'मंजूरी समिति' (Approval Committee) करती है, जिसमें सैनिक स्कूल सोसाइटी के मानद सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रतिनिधि और ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी आदि शामिल होते हैं.

मंजूरी के लिए नियम

रक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया में भौगोलिक विस्तार, जिले की जनसंख्या घनत्व और हर जिले में एक नया सैनिक स्कूल मंजूर करने के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है.

Advertisement

ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की तुलना में मौजूदा ब्राउनफील्ड स्कूलों को प्राथमिकता दी जाती है. ब्राउनफील्ड आवेदकों में, बेहतर एकेडमिक रिकॉर्ड वाले स्कूलों को प्राथमिकता दी जाती है.

सूत्रों ने बताया कि प्राइवेट डे स्कूलों की तुलना में बोर्डिंग स्कूलों को भी प्राथमिकता दी जाती है.

नए सैनिक स्कूल डे स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल या डे-कम-बोर्डिंग संस्थानों के तौर पर चल सकते हैं. डे स्कूलों के लिए कम से कम छह एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होती है, जबकि रेजिडेंशियल स्कूलों के लिए कम से कम आठ एकड़ ज़मीन चाहिए.

रक्षा सूत्रों ने कहा कि इस योजना का मकसद युवा छात्रों को ज़िम्मेदार नागरिक बनाना है. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि कई चरणों वाली चयन प्रक्रिया राजनीतिक या वैचारिक जुड़ाव के बजाय निष्पक्ष मानदंडों पर आधारित है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    रांची JPSC-JSSC प्रोटेस्ट: बिगड़ती जा रही देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत, बोले- युवाओं की मांगें गंभीरता से सुने झारखंड सरकार |
    'तसलीमा नसरीन न हिंदू-न मुसलमान, हमें ज्ञान दे रहीं...', लेखिका के बयानों पर भड़के मुस्लिम संगठन |
    ताजमहल में ASI कर्मी की मौत! साइकिल से ड्यूटी पर आए, उल्टी हुई, फिर... |
    नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फिर दिखाई आंख, बोले- जबतक हमास हथियार नहीं डालेगा तबतक गाजा से नहीं हटेगी सेना |
    आज चांद से SpaceX रॉकेट के टुकड़े की जोरदार टक्कर... स्कूल बस जितना बड़ा, 4,000 KG वजन, 8,690 KM की स्पीड |
    जंतर-मंतर पर इस्तीफा लहराने वाले सिपाही शेर सिंह पर एक्शन, उत्तराखंड पुलिस ने किया सस्पेंड |
    Aaj Ka Panchang, 5 August 2026: 5 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    2 हजार रुपये से ज्यादा की UPI पेमेंट पर जल्द लग सकता है चार्ज, बदलाव की तैयारी में सरकार |
    Aaj ka Rashifal 5 August 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 5 August 2026: मीन राशिवालों को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, परिवार में सुख बढ़ेगा, जानें दैनिक राशिफल
    Advertisement