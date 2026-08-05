scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Grahan 2026: 11 या 12 अगस्त, कब लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण? भारत में सूतक काल लगेगा या नहीं

Surya Grahan 2026: क्या 12 अगस्त को लगने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर भी पड़ेगा? सिंह राशि में लगने वाला यह सूर्य ग्रहण दुनिया के कई हिस्सों में दिन में ही रात जैसा नजारा बना देगा. जानें भारत में इसकी दृश्यता, सूतक काल की मान्यता.

Advertisement
X
सूर्य ग्रहण 2026 (Photo: ITG)
सूर्य ग्रहण 2026 (Photo: ITG)

Surya Grahan 2026: साल 2026 का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय घटना यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse) अगले महीने 12 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र और खगोल विज्ञान, दोनों ही दृष्टियों से यह सूर्य ग्रहण बेहद खास माना जा रहा है. यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा और पृथ्वी के कुछ हिस्सों में दिन में ही अंधेरा छा जाएगा. आइए जानते हैं इस पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय, यह कहां-कहां दिखाई देगा और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा.

12 अगस्त को सूर्य ग्रहण नजारा कहां-कहां दिखेगा? (Where to watch Surya Grahan?)

खगोलीय गणना के अनुसार, 12 अगस्त को लगने वाला यह पूर्ण सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रों में दिखाई देगा. यह मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. वहीं, यूरोप के अधिकांश देशों, उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों और अफ्रीका के उत्तर-पश्चिमी भागों में यह आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में नजर आएगा.

सम्बंधित ख़बरें

Surya Grahan 2026 Shani Mangal
सूर्य ग्रहण से पहले मंगल-शनि का आतंक! 5 राशियों का हो सकता है अमंगल
12 August Total Solar Eclipse
6 मिनट 23 सेकंड का अंधेरा! कब और कहां दिखेगा सदी का सबसे बड़ा ग्रहण?
surya grahan 2026
इस राशि को खूब धन हानि कराएगा सूर्य ग्रहण, 1 महीना फूंक-फूंककर रखें कदम
surya grahan 2026
सूर्य ग्रहण का 1 महीना रहेगा असर, वृषभ राशि वाले ये 3 बातें रखें याद
Surya Grahan 2026
सूर्य ग्रहण, साढ़ेसाती का डबल अटैक! अब होगी मेष राशि की अग्नि परीक्षा

क्या भारत में दिखाई देगा यह सूर्य ग्रहण? (Surya Grahan Visible in India or not)

ज्योतिषीय और खगोलीय गणनाओं के अनुसार, 12 अगस्त 2026 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा. चूंकि, यह ग्रहण भारतीय समयानुसार रात के समय घटित होगा, इसलिए भारत में इसे नहीं देखा जा सकेगा.

Advertisement

सूर्य ग्रहण की टाइमिंग (Surya Grahan 2026 Date & Timings)

भारतीय समयानुसार, 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण रात 9 बजकर 4 मिनट से लेकर देर रात 1 बजकर 27 मिनट तक लगेगा. इस दौरान रात 11 बजकर 17 मिनट पर सूर्य ग्रहण अपने पीक पर होगा. 

सूतक काल की मान्यता और समय

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है. सूतक काल के दौरान शुभ व मांगलिक कार्यों की मनाही होती है और मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. चूंकि, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा. श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार के धार्मिक नियमों के पालन या सूतक काल मानने की आवश्यकता नहीं है. मंदिर और दैनिक पूजा-पाठ सामान्य रूप से जारी रहेंगे.

ज्योतिषीय दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है यह ग्रहण?

भले ही यह ग्रहण भारत में दृश्यमान न हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल का वैश्विक और अप्रत्यक्ष प्रभाव सभी राशियों और प्रकृति पर पड़ता है. यह सूर्य ग्रहण सिंह राशि और मघा नक्षत्र में लगने जा रहा है. सूर्य देव सिंह राशि के स्वामी हैं, ऐसे में अपनी ही राशि में ग्रहण लगने से सिंह राशि के जातकों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. पूर्ण सूर्य ग्रहण के प्रभाव से प्राकृतिक आपदाओं, मौसम बदलाव और वैश्विक राजनीति में उथल-पुथल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं.

Advertisement

ग्रहण के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

गर्भवती महिलाएं 
भारत में दृश्यता न होने के बावजूद शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण अवधि के दौरान भगवान शिव या अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए.

दान-पुण्य 
ग्रहण समाप्त होने के बाद गेहूं, गुड़, तांबे के बर्तन या लाल वस्त्रों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    नए सैनिक स्कूलों पर RSS का कंट्रोल? राहुल गांधी के आरोपों का सरकार ने दिया जवाब |
    रांची JPSC-JSSC प्रोटेस्ट: बिगड़ती जा रही देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत, बोले- युवाओं की मांगें गंभीरता से सुने झारखंड सरकार |
    'तसलीमा नसरीन न हिंदू-न मुसलमान, हमें ज्ञान दे रहीं...', लेखिका के बयानों पर भड़के मुस्लिम संगठन |
    ताजमहल में ASI कर्मी की मौत! साइकिल से ड्यूटी पर आए, उल्टी हुई, फिर... |
    नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फिर दिखाई आंख, बोले- जबतक हमास हथियार नहीं डालेगा तबतक गाजा से नहीं हटेगी सेना |
    आज चांद से SpaceX रॉकेट के टुकड़े की जोरदार टक्कर... स्कूल बस जितना बड़ा, 4,000 KG वजन, 8,690 KM की स्पीड |
    जंतर-मंतर पर इस्तीफा लहराने वाले सिपाही शेर सिंह पर एक्शन, उत्तराखंड पुलिस ने किया सस्पेंड |
    Aaj Ka Panchang, 5 August 2026: 5 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    2 हजार रुपये से ज्यादा की UPI पेमेंट पर जल्द लग सकता है चार्ज, बदलाव की तैयारी में सरकार |
    Aaj ka Rashifal 5 August 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
    Advertisement