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क्या लीक हो गया UGC NET का पेपर? 40 दिन बाद भी नहीं आई आंसर की, उम्मीदवारों ने 11 अगस्त को NTA ऑफिस के बाहर प्रदर्शन की चेतावनी दी

सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देना हो या बोर्ड का एग्जाम छात्र परेशान नजर आ रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि हर ओर कुछ न कुछ गड़बड़ियां सामने आ रही हैं. वहीं, यूजीसी नेट भी अब इसमें शामिल हो गया है. परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों ने चेतावनी दी है कि अगर 10 अगस्त तक प्रोविजनल आंसर की नहीं आता है, तो वे 11 अगस्त को एनटीए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे. इस देरी की वजह से पीएचडी प्रवेश, सहायक प्रोफेसर के आवेदनों और एनटीए के संचार की कमी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. 

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UGC NET उम्मीदवारों की नहीं थम रही है परेशानी.
UGC NET उम्मीदवारों की नहीं थम रही है परेशानी.

यूजीसी नेट परीक्षा के लाखों उम्मीदवारों के लिए आंसर की का इंतजार अब धैर्य की परीक्षा बन गया है. जून 2026 में हुई परीक्षा के खत्म होने के एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर की और परिणाम जारी होने की तारीख और समय का इंतजार कर रहे हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से चुप्पी साधे रहने की वजह से छात्रों के एक वर्ग ने अब एक स्पष्ट रुख अपना लिया है.

छात्रों का कहना है कि 10 अगस्त तक अगर आंसर की नहीं आती है, तो 11 अगस्त को एनटीए ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे. इसे लेकर सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल रहा है. उनका कहना है कि परीक्षा में देरी से सिर्फ परेशानी नहीं हो रही, बल्कि पीएचडी में दाखिला, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी और UGC NET से जुड़े दूसरे मौके भी प्रभावित हो रहे हैं. 

40 दिन बीत गए... नहीं आई आंसर की 

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बता दें कि यूजीसी नेट की परीक्षा का आयोजन 22 जून से 5 जुलाई के बीच अलग-अलग चरणों में किया गया था. तब से लेकर छात्र अभी तक आंसर की का इंतजार कर रहे हैं. आंसर की आने के बाद उम्मीदवारों को अपने जवाब पर आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलता है और फिर अंतिम रिजल्ट जारी किया जाता है. 

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सोशल मीडिया पर पोस्ट कर छात्र जाहिर कर रहे हैं गुस्सा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर छात्र अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. यहीं पर एक उम्मीदवार ने लिखा कि 40 दिन बीत चुके हैं और अभी तक आंसर की नहीं आई है. इसके लेकर कोई जवाब भी नहीं दे रहा है. पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि सात लाख से ज्यादा छात्र इंतजार कर रहे हैं जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां और पीएचडी की आखिरी तारीखें निकलती जा रही है.

वहीं, दूसरे पोस्ट में एक यूजर ने लिखा कि 10 अगस्त तक आंसर की जारी करें... अगर ऐसा नहीं होता है, तो 11 अगस्त को NTA के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे. एक अन्य उम्मीदवार ने कहा कि इस देरी से छात्र परेशान और बेबस महसूस कर रहे हैं. उन्होंने पढ़ाई की, परीक्षा दी और अब बिना किसी जानकारी के इंतजार कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने NTA से जवाब मांगा है और कहा है कि छात्रों को साफ जानकारी मिलनी चाहिए कि आंसर की अभी तक क्यों जारी नहीं हुई है. 

PHD एडमिशन और अटके हुए हैं नौकरी के लिए आवदेन 

उम्मीदवारों की परेशानी केवल आंसर की या रिज्लट तक सीमित नहीं है बल्कि UGC NET का परिणाम लेट होने की वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी और PhD में एडमिशन की तैयारी भी प्रभावित हो रही है. कई उम्मीदवारों का कहना है कि उन्हें अपने आगे के करियर की योजना बनाने में दिक्कत हो रही है. वे NTA से जल्द रिजल्ट और आंसर की की जानकारी देने की मांग कर रहे हैं. 

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एक बार फिर सवालों के घेरे में NTA

जहां एक ओर छात्र आंसर की में हो रहे देरी को लेकर परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर UGC NET परीक्षा को लेकर पेपर लीक के आरोपों ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है. इसके पहले जुलाई में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सोशलॉजी का पेपर परीक्षा से पहले लीक हो गया था.

उनका दावा था कि लीक हुई PDF में परीक्षा से जुड़े कई सवाल शामिल थे. हालांकि, इन आरोपों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है. इस परीक्षा को लेकर पहले भी छात्रों ने सवाल उठाए थे. कुछ छात्रों ने पेपर में गलत स्पेलिंग, अनुवाद की गलतियों और सिलेबस से बाहर के सवालों को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद से NTA ने इन शिकायतों की जांच करने की बात कही थी.

परेशान हो गए हैं उम्मीदवार 

बता दें कि पहले से ही परीक्षा को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे थे. ऐसे में आंसर की NTA की चुप्पी से उम्मीदवार और ज्यादा परेशान हैं. छात्र अब केवल यही नहीं पूछ रहे हैं कि आंसर की कब आएगी बल्कि यह भी जानना चाहते हैं कि इसे आने में इतनी देरी क्यों हो रही है. उनका कहना है कि NTA को कम से कम देरी की वजह और आगे की तारीख के बारे में साफ जानकारी देनी चाहिए. 

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