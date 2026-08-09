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Dhaba Style Soft Poori Tips: न पिचकेंगी, न होंगी कड़क, आटा गूंधते समय मिलाएं ये चीज, शेफ रणवीर ने बताई फूली-फूली पूड़ी बनाने की ट्रिक

Soft Puri Tips: अगर आपको भी ये शिकायत रहती है कि पूड़ी बनाते समय वो बहुत जल्दी पिचक जाती हैं या फिर टाइट हो जाती हैं तो यहां हम आपको जाने-माने सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बरार की रेसिपी से फूली-फूली पूड़ी बनाने के टिप्स बता रहे हैं.

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ऐसे बनाएं फूली-फूली पूड़ियां (Photo: ITG)
ऐसे बनाएं फूली-फूली पूड़ियां (Photo: ITG)

Soft Puri Tips: अक्सर ऐसा होता है कि पूड़ियां तलते समय वो कुछ ही देर में पिचक जाती हैं और कड़क हो जाती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि मानो वो बासी हों. जबकि ढाबे और रेस्टोरेंट में मिलने वाली पूड़ियां ठंडी होने पर भी नरम और गुब्बारे जैसी फूली रहती हैं. सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बरार ने अपने एक वीडियो में बताया था कि सही पूड़ी बनाने की असल ट्रिक आटा गूंधने की तकनीक और उसमें मिलाई जाने वाली कुछ खास चीजों में छिपी होती है. अगर आप आटा गूंधते समय कुछ छोटे-छोटे बदलाव कर लें तो आपकी हर पूड़ी रुई जैसी सॉफ्ट बनेगी और फूली-फूली रहेंगी. यहां हम आपको उन्हीं की रेसिपी से फूली-फूली और परफेक्ट पूड़ियां बनाने की ट्रिक बता रहे हैं.

ढाबा स्टाइल पूड़ी बनाने के ट्रिक्स 

पानी की जगह गुनगुने दूध का इस्तेमाल

अगर आप रुई जैसी नरम पूड़ी बनाना चाहते हैं तो आटा गूंधते समय पानी की जगह आधे पानी और आधे गुनगुने दूध का इस्तेमाल करें. दूध में मौजूद फैट और प्रोटीन आटे के फाइबर को सॉफ्ट बनाते हैं जिससे पूड़ियां मक्खन जैसी नरम बनती हैं.

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थोड़ा सा दही या मलाई

आटा गूंधते वक्त 1 कप आटे में 1 चम्मच ताजा दही या ताजी मलाई मिलाएं. इससे आटा बेहद मुलायम होता है और पूड़ियां काफी समय तक फ्रेश रहती हैं.

15 मिनट का रेस्ट दें

आटा गूंधने के तुरंत बाद उसका पराठा, रोटी-पूड़ी नहीं बनाना चाहिए. आटे को गीले सूती कपड़े से ढककर 11 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दें. इससे ग्लूटन एक्टिवेट होता है और बेलते समय रोटी-पूड़ी फटती नहीं हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सूजी और बेसन का कर सकते हैं यूज

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अगर आप पूड़ी को खस्ता बनाना चाहते हैं तो 2 कप गेहूं के आटे में 2 बड़े चम्मच सूजी और 1 चम्मच बेसन मिलाएं. सूजी पूड़ी को घंटों तक फूला हुआ और खस्ता बनाए रखती है जबकि बेसन से बेहतरीन रंग और स्वाद आता है.

सख्त आटा गूंधें

पूड़ी का आटा हमेशा रोटी के आटे से सख्त होना चाहिए. ढीला आटा तेल ज्यादा सोखता है और पूड़ियां तुरंत पिचक जाती हैं.

गुनगुने पानी में चुटकी भर चीनी मिलाएं

आटा गूंधने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और उसमें चुटकी भर चीनी मिला दें. चीनी तलते समय पूड़ी को हलवाई जैसा सुंदर सुनहरा/गोल्डन रंग देती है.

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