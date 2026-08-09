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गोरखपुर: वकील के पिता की निर्मम हत्या, तलवार से काटा गला... 500 मीटर दूर तक मिले खून के छींटे

गोरखपुर के सिकरीगंज क्षेत्र में ब्रह्मभोज के दौरान बिजली ठेकेदार शिवकुमार तिवारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. आरोप है कि भोज की कतार में बैठे शिवकुमार पर पीछे से सब्बल से हमला किया गया. जिससे वे घायल हो गए. वहीं जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब भी आरोपियों ने तलवार से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई.

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बिजली ठेकेदार और वकील के पिता शिवकुमार, जिनकी बेरहमी से की गई हत्या. (Photo: Screengrabs)
बिजली ठेकेदार और वकील के पिता शिवकुमार, जिनकी बेरहमी से की गई हत्या. (Photo: Screengrabs)

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के दक्षिणी ग्रामीण इलाके में बीती रात ब्रह्मभोज में भोज के दौरान अधिवक्ता के पिता की सब्बल व तलवार से हमला कर हत्या कर दी गई. मृतक बिजली विभाग में ठेकेदार थे. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने कतार में भोज करते समय उन पर पीछे से सब्बल से हमला किया. इसके बाद अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तलवार और बांके से गला काट दिया. 

बिजली ठेकेदार थे शिवकुमार
पुलिस पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर तीन नामजद समेत 7 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है. दरअसल गोरखपुर के दक्षिणी ग्रामीण इलाके थाना सिकरीगंज क्षेत्र के अहिरौली खुर्द गांव में शनिवार 8 अगस्त को देर शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब करीब 50 वर्षीय बिजली ठेकेदार शिवकुमार तिवारी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. 

पुलिस के मुताबिक शिवकुमार तिवारी बिजली विभाग में ठेकेदार हैं और वे गांव के छेदी चौधरी की मृत्यु पर आयोजित ब्रह्मभोज में शामिल होने गए थे. कतार में भोज के दौरान शर्ट में सब्बल छुपाकर आए आरोपी ने पीछे से उनके सिर पर हमला किया. जिससे वे जख्मी हो गए. ऐसे में छेदी चौधरी के घर के लोग उन्हें ऑटो में अस्पताल ले जाने लगे. लेकिन गांव से कुछ ही दूर हनुमान प्रसाद पोद्दार स्कूल के पास हमलावरों ने ऑटो रोक लिया और शिव कुमार पर तलवार व चाकू से हमला कर दिया. 

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500 मीटर तक पुलिस को मिले खून के छींटे
हमले में उनके गले और हाथ पर गंभीर चोट आई. इसके बाद आरोपियों ने उनके पेट में चाकू से वार कर दिया. जिससे शिवकुमार की मौके पर ही मौत हो गई. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को करीब 500 मीटर तक रास्ते में खून के छींटे मिले. मृतक के शरीर पर धारदार हथियार के करीब 20 वार के निशान मिले हैं. साथ ही गले पर चाकू के गहरे घाव के साथ ही हाथ की अंगुलियां भी कटी हुईं थीं. 

वारदात की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है. अहिरौली तिवारी गांव निवासी शिवकुमार त्रिपाठी बिजली विभाग में ठेकेदारी करते थे. शिवकुमार के बेटे आदित्य त्रिपाठी गोरखपुर सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं. परिवार का गोरखपुर शहर में महाराणा प्रताप पालिटेक्निक के पास गांधीनगर मोहल्ले में आवास है. बताया जा रहा है कि डेढ़ साल पहले वर्ष 2024 में हुए क्रिकेट विवाद को लेकर चली आ रही रंजिश में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है.

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10 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ
2024 में क्रिकेट विवाद में आदेश चौधरी की गोली मारकर हत्या की गई थी. जिसमें शिव कुमार को आरोपी बनाया गया था. इसी का बदला लेने के लिए छेदी चौधरी के पट्टीदार राहुल चौधरी व उसके भाई रोहित चौधरी ने घटना को अंजाम दिया. गोरखपुर के एसपी साउथ दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अहिरौली खुर्द गांव में एक ब्रह्मभोज में शिवकुमार गए थे. इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई. 

मौके पर पहुंचकर सिकरीगंज पुलिस ने जांच पड़ताल की है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात किए गए हैं. मृतक के भाई रामकुमार त्रिपाठी ने 7 नामजद व अन्य अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ तहरीर दी है. मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. 7 नामजद आरोपियों में तीन नामजद समेत कुल 10 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

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