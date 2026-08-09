टर्बुलेंस वाली फ्लाइट के पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव, फुकेट से दिल्ली आ रहा था एयर इंडिया प्लेन

एअर इंडिया की AI 2379/फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के पायलटों का डोप टेस्ट किया गया है. कुछ दिन पहले यह फ्लाइट टर्बुलेंस की वजह से करीब 300 फीट नीचे आ गई थी. घटना के बाद तय SOP के तहत दोनों पायलटों का डोप टेस्ट कराया गया.

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सूत्रों के मुताबिक, AI2379 के पायलटों में से एक का टेस्ट पॉज़िटिव आया और मामले की पूरी जांच होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है. फिलहाल इस घटना की जांच DGCA कर रहा है. MoCA के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, DGCA की जांच रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा कि मामले की आगे की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) से कराने की जरूरत है या नहीं.

एअर इंडिया के प्रवक्ता ने इंडिया टुडे को बताया कि टेस्ट के नतीजे उनके पास नहीं हैं इसलिए डोप टेस्ट के बारे में वे कोई दावें या टिप्पणी नहीं कर सकते हैं.

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एअर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि नियमों के तहत फ्लाइट के बाद दोनों पायलटों का स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया. हालांकि, टेस्ट के नतीजे एअर इंडिया के साथ साझा नहीं किए गए हैं, इसलिए कंपनी फिलहाल इसके नतीजों पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती.

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एअर इंडिया प्रवक्ता ने कहा, "हमें पता है कि लागू नियमों के अनुसार पायलटों का फ़्लाइट के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया था. हालांकि, टेस्ट के नतीजे एअर इंडिया के साथ शेयर नहीं किए गए हैं, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं. एअर इंडिया सिविल एविएशन नियमों के तहत क्रू मेंबर्स का नियमित ड्रग टेस्ट भी करती है. कंपनी जरूरत पड़ने पर जांच कर रहे अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग जारी रखेगी."

मालूम हो, 4 अगस्त को एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में उड़ान के दौरान तेज टर्बुलेंस की घटना सामने आई थी. इस घटना के बाद करीब 24 यात्रियों को मेडिकल परेशानी के चलते अस्पताल ले जाया गया था. सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने बताया था कि इनमें से ज्यादातर यात्रियों को शुरुआती कुछ घंटों में ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी.

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