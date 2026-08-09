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'मलाइका को मलाइका मैम बोलते हैं' सिद्धू की पत्नी ने खोले राज, रिश्ते से होती है जलन?

नवजोत कौर सिद्धू ने कनेक्ट पॉडकास्ट में मलाइका अरोड़ा और अपने पति नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने मलाइका की मेहनत और संघर्ष की तारीफ की और बताया कि कैसे मलाइका ने अपनी जिंदगी में अकेले ही सब कुछ हासिल किया.

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मलाइका की वजह से होता है कलेश (Photo: Social Media)
मलाइका की वजह से होता है कलेश (Photo: Social Media)

नवजोत सिंह सिद्धू और मलाइका अरोड़ा लोकप्रिय रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 11'  में एक साथ जज के रूप में नजर आए थे. इसके अलावा कपिल शर्मा शो पर भी दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी. रियलिटी शोज पर सिद्धू कई बार मलाइका से फ्लर्ट करते दिखे. अब सिद्धू की वाइफ नवजोत कौर सिद्धू ने मलाइका को लेकर बात की है. जानते हैं कि उन्होंने बॉलीवुड डीवा को लेकर क्या कहा.

मलाइका से जलती हैं सिद्धू की वाइफ?
कनेक्ट के पॉडकास्ट पर नवजोत कौर सिद्धू ने अपने संघर्ष, परिवार और मलाइका अरोड़ा को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि मैं मलाइका की दीवानी हूं. अकेले लेडी ने स्टैंड किया अपनी लाइफ को. उसको नहीं पसंद आया, तो उससे मूवआउट किया. मूवआउट करके उसने अपना कमाया. उसने अपनी बॉडी पर काम किया. वो पैसा कमा रही है. उसको नहीं पसंद आया, तो वो फ्री रहकर, दारू पीकर आराम से रह सकती थी. 

नवजोत कहती हैं कि मलाइका आती है, तो सिद्धू मलाइका मैम बोलते हैं. मैं कहती हूं कि मुझे कभी बोला है ऐसे? उनसे कहा गया कि वहां मलाइका मैम बोलने के पैसे मिलते हैं. इस पर वो हांमी भरती दिखीं. 

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पति की मुरीद हैं नवजोत 
नवजोत कौर सिद्धू कहती हैं कि भगवान अगर किसी को पति देना, तो सिद्धू जैसा देना. इससे बड़ी दुआ मैं किसी को नहीं दे सकती. मतलब उस बंदे में मैं कोई कमी नहीं निकाल सकती. वो इतने सिंपल हैं कि लोगों की पहचान नहीं कर पाते. क्योंकि हमने कभी झूठ सीखा ही नहीं है. हम उसको उस फेस वैल्यू पर ले लेते हैं, जिस पर वो आया है. आज कल आपको पता है कि ड्रामबाजे बहुत हैं. वो अपने लेवल के बंदों के साथ नहीं बैठते हैं. उनको थोड़ी सी चापलूसी पसंद है. 

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नवजोत कौर सिद्धू ने जिस तरह मलाइका और अपने पति के बारे में खुलकर बोला. वो सुनकर हर कोई उनका फैन हो गया. 

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