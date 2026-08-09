scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

धनबाद के बाघमारा में भीषण भू-धंसान, जायजा लेने पहुंचे सांसद का ग्रामीणों ने किया विरोध

धनबाद के बाघमारा में भयानक भू-धंसान देखने को मिला है. अचानक जमीन धंसने लगी और कई घर देखते ही देखते जमीन में समाने लगे. चारों तरफ चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल रहा.

Advertisement
X
धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने भू-धंसान स्थल का निरीक्षण किया. (Photo: ITG)
धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने भू-धंसान स्थल का निरीक्षण किया. (Photo: ITG)

धनबाद के बाघमारा इलाके के छाताबाद में हुए भीषण भू-धंसान के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. घटना की जानकारी मिलने के बाद धनबाद सांसद ढुल्लू महतो भू-धंसान स्थल का जायजा लेने पहुंचे. सांसद के पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं मौके पर जुट गईं और उन्होंने सांसद का विरोध शुरू कर दिया.

ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से भू-धंसान का खतरा बना हुआ है, लेकिन समस्या के स्थायी समाधान को लेकर गंभीर पहल नहीं की गई. विरोध के दौरान ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी जाहिर की.

हालांकि, मौके पर मौजूद लोगों ने ग्रामीणों को शांत कराया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई. सांसद ढुल्लू महतो ने घटनास्थल का मुआयना किया और प्रभावित परिवारों से बातचीत की. उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन की भूमिका और इलाके में हो रही कोयला चोरी को लेकर भी सवाल उठाए. सांसद ने कहा कि भू-धंसान के पीछे की परिस्थितियों की जांच और प्रभावित लोगों की सुरक्षा बेहद जरूरी है.

सम्बंधित ख़बरें

मलबे में दबी जिंदगी की कहानी दिल दहला देगी. (Photo: Screengrab)
'ऐसा लगा कि अब नहीं बचूंगी...' मलबे में दबी जिंदगी की कहानी
Dhanbad: Massive Land Subsidence Buries Dozen Houses in Katras
धनबाद में फिर धंसी घरती, एक दर्जन से ज्यादा घर जमींदोज, 12 लोग घायल
AISA
रांची में प्रोटेस्ट के बीच धनबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने लगाया ताला, 6-पॉइंट्स में रखी डिमांड
पति भी वर्षों से कर रहे हैं देवघर की यात्रा.(Photo: Sithun Modak/ITG)
न थकान, न दर्द... 60 की उम्र में हर सावन सोमवार को डाक बम बनती हैं रेणु
₹160 करोड़ के म्यूचुअल फंड निवेश को फ्रीज और ₹1.02 करोड़ नकद जब्त किए गए (Photo: ITG)
कोयलांचल के धनकुबेर के यहां कई दिनों से रेड, अब तक 160 करोड़ फ्रीज

जब अचानक जमीन धंसने लगी और कई घर देखते ही देखते जमीन में समाने लगे, उस वक्त एक वृद्ध महिला और एक युवती घर के अंदर फंस गई थीं. चारों तरफ चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल था. जमीन लगातार धंस रही थी और हर पल बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ था.

Advertisement

ऐसे मुश्किल वक्त में छाताबाद के कुछ युवाओं ने अपनी जान की परवाह नहीं की और रेस्क्यू के लिए आगे बढ़े. जान हथेली पर रखकर युवाओं ने दोनों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद वृद्ध महिला और युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

दोनों के सुरक्षित बाहर आने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. युवाओं के इस साहस और तत्परता की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की. एक तरफ भू-धंसान ने लोगों के सामने सुरक्षा का बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, तो दूसरी तरफ स्थानीय युवाओं की बहादुरी ने इंसानियत और हिम्मत की मिसाल पेश की है.

ढुल्लू महतो ने छाताबाद भू-धंसान स्थल का निरीक्षण करते हुए घटना को गंभीर बताया और प्रभावित लोगों की सुरक्षा व राहत को लेकर प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की बात कही.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर सवाल उठाने वालों पर भड़के ब्रेट ली, कहा- ये लड़का कमाल है |
    टर्बुलेंस वाली फ्लाइट के पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव, फुकेट से दिल्ली आ रहा था एयर इंडिया प्लेन |
    'मलाइका को मलाइका मैम बोलते हैं' सिद्धू की पत्नी ने खोले राज, रिश्ते से होती है जलन? |
    'ऐसा लगा कि अब नहीं बचूंगी...' तभी फरिश्ते बनकर आए कुछ लड़के... लैंडस्लाइड के बाद मलबे में दबी महिला की कहानी |
    Gold-Silver Rate: चांदी हाई से अभी ₹1.88 लाख सस्ती, क्या है 20, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव? |
    महाराष्ट्र के सांगली में प्रेम प्रसंग बना फिल्म शोले का सीक्वल |
    Mangal Rahu Yuti 2026: 18 सितंबर तक मंगल और राहु आमने-सामने! 4 राशियों को होगा अचानक बड़ा धन लाभ |
    'बड़ी गलती कर दी, प्रयागराज नहीं... रांची जाना चाहिए था', किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर कटाक्ष |
    पिता के गांव पहुंचे तेज प्रताप यादव, ठाठ-बाट छोड़ निकाला गन्ने का जूस, साइकिल से की गली-मोहल्ले की सैर! |
    USA में ट्रंप सरकार के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी ने बड़ा प्लान बनाया
    Advertisement