धनबाद के बाघमारा में भीषण भू-धंसान, जायजा लेने पहुंचे सांसद का ग्रामीणों ने किया विरोध

धनबाद के बाघमारा इलाके के छाताबाद में हुए भीषण भू-धंसान के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. घटना की जानकारी मिलने के बाद धनबाद सांसद ढुल्लू महतो भू-धंसान स्थल का जायजा लेने पहुंचे. सांसद के पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं मौके पर जुट गईं और उन्होंने सांसद का विरोध शुरू कर दिया.

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ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से भू-धंसान का खतरा बना हुआ है, लेकिन समस्या के स्थायी समाधान को लेकर गंभीर पहल नहीं की गई. विरोध के दौरान ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी जाहिर की.

हालांकि, मौके पर मौजूद लोगों ने ग्रामीणों को शांत कराया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई. सांसद ढुल्लू महतो ने घटनास्थल का मुआयना किया और प्रभावित परिवारों से बातचीत की. उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन की भूमिका और इलाके में हो रही कोयला चोरी को लेकर भी सवाल उठाए. सांसद ने कहा कि भू-धंसान के पीछे की परिस्थितियों की जांच और प्रभावित लोगों की सुरक्षा बेहद जरूरी है.

जब अचानक जमीन धंसने लगी और कई घर देखते ही देखते जमीन में समाने लगे, उस वक्त एक वृद्ध महिला और एक युवती घर के अंदर फंस गई थीं. चारों तरफ चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल था. जमीन लगातार धंस रही थी और हर पल बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ था.

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ऐसे मुश्किल वक्त में छाताबाद के कुछ युवाओं ने अपनी जान की परवाह नहीं की और रेस्क्यू के लिए आगे बढ़े. जान हथेली पर रखकर युवाओं ने दोनों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद वृद्ध महिला और युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

दोनों के सुरक्षित बाहर आने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. युवाओं के इस साहस और तत्परता की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की. एक तरफ भू-धंसान ने लोगों के सामने सुरक्षा का बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, तो दूसरी तरफ स्थानीय युवाओं की बहादुरी ने इंसानियत और हिम्मत की मिसाल पेश की है.

ढुल्लू महतो ने छाताबाद भू-धंसान स्थल का निरीक्षण करते हुए घटना को गंभीर बताया और प्रभावित लोगों की सुरक्षा व राहत को लेकर प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की बात कही.

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