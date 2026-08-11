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Mathura Peda Recipe: न खोया, न मेवा, घर में सिर्फ 15 मिनट में बनाएं मथुरा के स्वादिष्ट पेड़े, शेफ पंकज भदौरिया ने बताई रेसिपी

अगर आप भी सावन और जन्माष्टमी के लिए घर पर मिठाई बनाने की सोच रहे हैं तो फिर यहां हम आपको फेमस मथुरा के पेड़े की रेसिपी बता रहे हैं. इसे बनाना बेहद आसान है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं.

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मथुरा के पेड़े (Photo: ITG)
मथुरा के पेड़े (Photo: ITG)

मथुरा के पेड़ों का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है. इनका वो खास भूरा रंग, हल्की इलायची और जायफल की खुशबू और दानेदार टेक्सचर इसे भारत की सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक बनाता है. हालांकि, पारंपरिक तरीके से मथुरा के पेड़े बनाने में घंटों दूध को सुखाना और कढ़ाना पड़ता है जिसमें बहुत समय और मेहनत लगती है.

लेकिन यहां हम आपको मशहूर शेफ पंजक भदौरिया की रेसिपी से बिना घंटों मेहनत किए महज 15 मिनट के अंदर बिल्कुल मथुरा जैसे स्वादिष्ट भूरे पेड़े की रेसिपी बता रहे हैं.घर में बनने वाली यह झटपट रेसिपी खाने में इतनी लाजवाब होती है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि इसे आपने घर पर बनाया . आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका.

सामग्री:
तगार के लिए:
2 कप चीनी
½ कप पानी
1 बड़ा चम्मच घी
पेड़े के लिए:
2 कप मिल्क पाउडर
4 बड़े चम्मच घी
½ कप दूध
 

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बनाने की विधि:
पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले इसकी चाशनी तैयार करें. एक पैन में चीनी और पानी डालें और उसे उबाल आने तक पकाएं. लेकिन लगातार चलाते रहें.
जैसे ही चाशनी में झाग बनने लगे, घी डालें और अच्छी तरह मिलाएं.
आंच से उतार लें और मिश्रण के सूखने और क्रिस्टलाइज्ड तगार तैयार होने तक जोर-जोर से चलाते रहें.
एक पैन में मिल्क पाउडर और घी लें. धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक दूध सुनहरा भूरा न हो जाए, लेकिन जले नहीं.
एक पैन में निकाल लें. 1 कप तगार डालें और अच्छी तरह मिलाएं.
मिश्रण की कंचे के आकार की गोलियां बनाएं और चीनी की कोटिंग के लिए तगार में लपेटें.
एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं.

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