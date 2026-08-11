कोटा में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद 25 साल की महिला की मौत, पति ने इलाज पर उठाए सवाल, 24 घंटे में दूसरी मातृ मृत्यु

राजस्थान के कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल में मंगलवार को C-Section के बाद 25 वर्षीय महिला की मौत हो गई. महिला की पहचान कैथून क्षेत्र के लाडपुरा गांव निवासी अमीर खान की पत्नी करीना के रूप में हुई है. डॉक्टरों के मुताबिक, करीना ने C-Section के जरिए जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था. इनमें एक बेटा और एक बेटी है. करीना की मौत ऐसे समय हुई है जब इससे एक दिन पहले इसी अस्पताल में 34 वर्षीय गंगोत्री की भी मौत हुई थी. इस तरह 24 घंटे के भीतर अस्पताल में यह दूसरी मातृ मृत्यु है.

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करीना को मंगलवार दोपहर प्रसव पीड़ा के बाद जेके लोन अस्पताल लाया गया था. डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को देखते हुए C-Section किया. ऑपरेशन के बाद उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया. हालांकि, इसके कुछ ही समय बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

डॉक्टरों ने तेज ब्लड प्रेशर को बताया बड़ी वजह

जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा के मुताबिक, गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में करीना का ब्लड प्रेशर सामान्य था. लेकिन अस्पताल पहुंचने के समय उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ था.

डॉ. शर्मा ने बताया कि मेडिकल रिकॉर्ड में यह जानकारी मिली कि करीना को गर्भावस्था के सातवें महीने से ब्लड प्रेशर की दवा दी जा रही थी. हालांकि, उनके मुताबिक करीना को इस बारे में जानकारी नहीं थी.

डॉक्टरों के अनुसार, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए बच्चों की डिलीवरी कराना जरूरी था. इसी वजह से डॉक्टरों ने इमरजेंसी C-Section किया. डॉक्टरों का कहना है कि उस समय बच्चों की डिलीवरी ही करीना की स्थिति को स्थिर करने के लिए जरूरी चिकित्सा कदम था.

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C-Section के बाद अचानक बिगड़ी हालत

डॉ. निर्मला शर्मा के मुताबिक, C-Section के बाद करीना के शरीर का तापमान अचानक गिरने लगा और उनका शरीर ठंडा पड़ गया. इसके बाद डॉक्टरों ने जरूरी दवाएं दीं और इलाज शुरू किया.

डॉक्टरों के मुताबिक, करीना को प्रसव के बाद एक्लेम्पसिया के कारण दौरे पड़े. इस दौरान उनके खून में ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरा. डॉक्टरों ने बताया कि ऑक्सीजन सैचुरेशन 86 प्रतिशत से घटकर 62 प्रतिशत तक पहुंच गया. इसके साथ ही उनका ब्लड प्रेशर भी गिरकर 90/60 mmHg हो गया.

डॉक्टरों का दावा है कि दौरे के दौरान एस्पिरेशन की वजह से उन्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी ARDS हुआ. इसके साथ ही उन्हें डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन यानी DIC और पोस्टपार्टम एक्लेम्पसिया की भी समस्या हुई.

DIC के कारण कई जगह ब्लीडिंग का दावा

अस्पताल अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा के मुताबिक, DIC की वजह से करीना के शरीर में कई जगह ब्लीडिंग हुई. उन्होंने बताया कि इसका असर पेशाब में खून आने के रूप में भी दिखाई दिया.

डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत लगातार गंभीर होती गई. मेडिकल टीम ने उन्हें बचाने के लिए जरूरी इलाज और दवाएं दीं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. डॉक्टरों ने करीना की मौत को दौरे, सांस संबंधी गंभीर समस्या और प्रसव के बाद की जटिलताओं से जोड़कर बताया है.

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पति ने लगाया इलाज में गड़बड़ी का आरोप

करीना के पति अमीर खान ने पत्नी की मौत को लेकर अलग दावा किया है. उन्होंने इलाज के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका जताई है. अमीर खान का कहना है कि करीना की हालत एक फ्लूड दिए जाने के बाद बिगड़नी शुरू हुई. उन्होंने दावा किया कि पिछली रात तक उनकी पत्नी की हालत ठीक थी. वह रात में पानी भी मांग रही थीं.

अमीर खान के मुताबिक, इसके बाद उन्हें एक छोटी बोतल के जरिए फ्लूड दिया गया और उसके बाद करीना की हालत अचानक खराब हो गई. उन्होंने इसी दौरान इलाज को लेकर सवाल उठाए हैं.

पति का दावा, गर्भावस्था में नहीं बताई गई कोई परेशानी

करीना के पति ने यह भी दावा किया कि उनकी पत्नी हर महीने सरकारी डॉक्टर से नियमित मेडिकल चेकअप कराती थीं. अमीर खान के मुताबिक, गर्भावस्था के पूरे नौ महीनों के दौरान डॉक्टर ने किसी बड़ी परेशानी के बारे में उन्हें नहीं बताया था.

उनका कहना है कि करीना की गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच होती रही और उन्हें किसी गंभीर जटिलता की जानकारी नहीं दी गई. ऐसे में प्रसव के बाद अचानक हालत बिगड़ने और मौत को लेकर परिवार ने सवाल उठाए हैं.

वहीं, अस्पताल प्रशासन की तरफ से करीना की मौत के पीछे तेज ब्लड प्रेशर, पोस्टपार्टम एक्लेम्पसिया, दौरे, ARDS और DIC जैसी गंभीर चिकित्सा जटिलताओं को कारण बताया गया है.

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24 घंटे में दूसरी मातृ मृत्यु

करीना की मौत से एक दिन पहले सोमवार सुबह जेके लोन अस्पताल में 34 वर्षीय गंगोत्री की भी मौत हुई थी. डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी मौत भी प्रसव से जुड़ी जटिल परिस्थितियों में हुई थी.

इसके बाद 24 घंटे के भीतर करीना की मौत ने अस्पताल में मातृ मृत्यु का आंकड़ा दो कर दिया है. एक तरफ अस्पताल प्रशासन करीना की मौत को गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं से जोड़ रहा है, वहीं उनके पति ने इलाज के दौरान फ्लूड दिए जाने के बाद हालत बिगड़ने का आरोप लगाया है.

फिलहाल करीना के मामले में डॉक्टरों और परिवार के दावों में अंतर है. अस्पताल की तरफ से उनकी मौत के मेडिकल कारण बताए गए हैं, जबकि पति ने इलाज को लेकर सवाल उठाए हैं. करीना के पीछे उनके जुड़वा बच्चे हैं, जिन्हें उन्होंने C-Section के जरिए जन्म दिया था.

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