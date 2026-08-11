scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोटा में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद 25 साल की महिला की मौत, पति ने इलाज पर उठाए सवाल, 24 घंटे में दूसरी मातृ मृत्यु

कोटा के जेके लोन अस्पताल में मंगलवार को C-Section के बाद 25 वर्षीय करीना की मौत हो गई. उन्होंने जुड़वा बच्चों, एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया था. डॉक्टरों के मुताबिक, तेज ब्लड प्रेशर, प्रसव के बाद एक्लेम्पसिया, दौरे, सांस संबंधी जटिलता, DIC और ARDS के कारण उनकी हालत बिगड़ी. 24 घंटे में यह अस्पताल में दूसरी मातृ मृत्यु है.

Advertisement
X
जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद महिला की मौत. (Photo: Representational)
जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद महिला की मौत. (Photo: Representational)

राजस्थान के कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल में मंगलवार को C-Section के बाद 25 वर्षीय महिला की मौत हो गई. महिला की पहचान कैथून क्षेत्र के लाडपुरा गांव निवासी अमीर खान की पत्नी करीना के रूप में हुई है. डॉक्टरों के मुताबिक, करीना ने C-Section के जरिए जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था. इनमें एक बेटा और एक बेटी है. करीना की मौत ऐसे समय हुई है जब इससे एक दिन पहले इसी अस्पताल में 34 वर्षीय गंगोत्री की भी मौत हुई थी. इस तरह 24 घंटे के भीतर अस्पताल में यह दूसरी मातृ मृत्यु है.

करीना को मंगलवार दोपहर प्रसव पीड़ा के बाद जेके लोन अस्पताल लाया गया था. डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को देखते हुए C-Section किया. ऑपरेशन के बाद उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया. हालांकि, इसके कुछ ही समय बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

डॉक्टरों ने तेज ब्लड प्रेशर को बताया बड़ी वजह

सम्बंधित ख़बरें

Kota Neet
कैंसर ने कबाड़ी वाले के बेटे को डॉक्टर बनने पर मजबूर किया
पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया अरेस्ट. (Photo: ITG)
बाबा बनकर डराते थे, फिर हिप्नोटाइज कर उड़ा देते थे नकदी-जेवरात
Crocodiel Rescue
कोटा के एक गांव में घुसा मगरमच्छ तो कंधे पर उठा कर किया रेस्क्यू
बारिश के मौसम में रिहायशी इलाके में पहुंच रहे मगरमच्छ. (Photo: ITG)
5 फीट के मगरमच्छ को गोद में उठाया, फिर नदी में ले जाकर छोड़ा
'क्रोकोडाइल मैन' वीरेंद्र सिंह. (Photo: Chetan Gurjar/ITG)
15 साल, 800 रेस्क्यू... कोटा के 'क्रोकोडाइल मैन' ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड

जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा के मुताबिक, गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में करीना का ब्लड प्रेशर सामान्य था. लेकिन अस्पताल पहुंचने के समय उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ था. 

डॉ. शर्मा ने बताया कि मेडिकल रिकॉर्ड में यह जानकारी मिली कि करीना को गर्भावस्था के सातवें महीने से ब्लड प्रेशर की दवा दी जा रही थी. हालांकि, उनके मुताबिक करीना को इस बारे में जानकारी नहीं थी.

डॉक्टरों के अनुसार, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए बच्चों की डिलीवरी कराना जरूरी था. इसी वजह से डॉक्टरों ने इमरजेंसी C-Section किया. डॉक्टरों का कहना है कि उस समय बच्चों की डिलीवरी ही करीना की स्थिति को स्थिर करने के लिए जरूरी चिकित्सा कदम था.

Advertisement

C-Section के बाद अचानक बिगड़ी हालत

डॉ. निर्मला शर्मा के मुताबिक, C-Section के बाद करीना के शरीर का तापमान अचानक गिरने लगा और उनका शरीर ठंडा पड़ गया. इसके बाद डॉक्टरों ने जरूरी दवाएं दीं और इलाज शुरू किया.

डॉक्टरों के मुताबिक, करीना को प्रसव के बाद एक्लेम्पसिया के कारण दौरे पड़े. इस दौरान उनके खून में ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरा. डॉक्टरों ने बताया कि ऑक्सीजन सैचुरेशन 86 प्रतिशत से घटकर 62 प्रतिशत तक पहुंच गया. इसके साथ ही उनका ब्लड प्रेशर भी गिरकर 90/60 mmHg हो गया.

डॉक्टरों का दावा है कि दौरे के दौरान एस्पिरेशन की वजह से उन्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी ARDS हुआ. इसके साथ ही उन्हें डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन यानी DIC और पोस्टपार्टम एक्लेम्पसिया की भी समस्या हुई.

DIC के कारण कई जगह ब्लीडिंग का दावा

अस्पताल अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा के मुताबिक, DIC की वजह से करीना के शरीर में कई जगह ब्लीडिंग हुई. उन्होंने बताया कि इसका असर पेशाब में खून आने के रूप में भी दिखाई दिया.

डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत लगातार गंभीर होती गई. मेडिकल टीम ने उन्हें बचाने के लिए जरूरी इलाज और दवाएं दीं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. डॉक्टरों ने करीना की मौत को दौरे, सांस संबंधी गंभीर समस्या और प्रसव के बाद की जटिलताओं से जोड़कर बताया है.

Advertisement

पति ने लगाया इलाज में गड़बड़ी का आरोप

करीना के पति अमीर खान ने पत्नी की मौत को लेकर अलग दावा किया है. उन्होंने इलाज के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका जताई है. अमीर खान का कहना है कि करीना की हालत एक फ्लूड दिए जाने के बाद बिगड़नी शुरू हुई. उन्होंने दावा किया कि पिछली रात तक उनकी पत्नी की हालत ठीक थी. वह रात में पानी भी मांग रही थीं.

अमीर खान के मुताबिक, इसके बाद उन्हें एक छोटी बोतल के जरिए फ्लूड दिया गया और उसके बाद करीना की हालत अचानक खराब हो गई. उन्होंने इसी दौरान इलाज को लेकर सवाल उठाए हैं.

पति का दावा, गर्भावस्था में नहीं बताई गई कोई परेशानी

करीना के पति ने यह भी दावा किया कि उनकी पत्नी हर महीने सरकारी डॉक्टर से नियमित मेडिकल चेकअप कराती थीं. अमीर खान के मुताबिक, गर्भावस्था के पूरे नौ महीनों के दौरान डॉक्टर ने किसी बड़ी परेशानी के बारे में उन्हें नहीं बताया था.

उनका कहना है कि करीना की गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच होती रही और उन्हें किसी गंभीर जटिलता की जानकारी नहीं दी गई. ऐसे में प्रसव के बाद अचानक हालत बिगड़ने और मौत को लेकर परिवार ने सवाल उठाए हैं.

वहीं, अस्पताल प्रशासन की तरफ से करीना की मौत के पीछे तेज ब्लड प्रेशर, पोस्टपार्टम एक्लेम्पसिया, दौरे, ARDS और DIC जैसी गंभीर चिकित्सा जटिलताओं को कारण बताया गया है.

Advertisement

24 घंटे में दूसरी मातृ मृत्यु

करीना की मौत से एक दिन पहले सोमवार सुबह जेके लोन अस्पताल में 34 वर्षीय गंगोत्री की भी मौत हुई थी. डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी मौत भी प्रसव से जुड़ी जटिल परिस्थितियों में हुई थी.

इसके बाद 24 घंटे के भीतर करीना की मौत ने अस्पताल में मातृ मृत्यु का आंकड़ा दो कर दिया है. एक तरफ अस्पताल प्रशासन करीना की मौत को गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं से जोड़ रहा है, वहीं उनके पति ने इलाज के दौरान फ्लूड दिए जाने के बाद हालत बिगड़ने का आरोप लगाया है.

फिलहाल करीना के मामले में डॉक्टरों और परिवार के दावों में अंतर है. अस्पताल की तरफ से उनकी मौत के मेडिकल कारण बताए गए हैं, जबकि पति ने इलाज को लेकर सवाल उठाए हैं. करीना के पीछे उनके जुड़वा बच्चे हैं, जिन्हें उन्होंने C-Section के जरिए जन्म दिया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    दो बेटियों के पिता को चाहिए था बेटा... कानपुर के अस्पताल से चुराया नवजात, बिजली विभाग का SDO पहुंचा जेल; नर्स भी शामिल |
    Mathura Peda Recipe: न खोया, न मेवा, घर में सिर्फ 15 मिनट में बनाएं मथुरा के स्वादिष्ट पेड़े, शेफ पंकज भदौरिया ने बताई रेसिपी |
    पत्नी से मासूमों की कस्टडी चाहता था पिता, होटल में किया था दो बेटियों का कत्ल |
    क्या मौसम के आगे कैलेंडर ने सरेंडर कर दिया है? देखें ब्लैक एंड व्हाइट |
    Air India फ्लाइट हादसे में नया मोड़, पायलट का मारिजुआना टेस्ट निकला पॉज़िटिव |
    खान मार्केट में दुकानों पर चला बुलडोजर, व्यापारियों के विरोध के बाद कार्रवाई रुकी |
    Surya Grahan 2026: चतुर्ग्रही योग में कल लगेगा सूर्य ग्रहण, दिन में ही हो जाएगी रात! |
    पन्ना की खदान में मिले हीरे ने रातो-रात बदली किस्मत! कुंवारे मजदूर बोले- शादी की राह हुई आसान, अब मिल जाएगी दुल्हन |
    क्या अरुणाचल में धीरे-धीरे कब्जा कर रहा चीन? सोशल मीडिया पर वायरल दावों को सरकार ने किया खारिज |
    अब प्लास्टिक पैकेट में नहीं बिकेगा पान मसाला, FSSAI ने बदले नियम
    Advertisement