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पत्नी से मासूमों की कस्टडी चाहता था पिता, होटल में किया था दो बेटियों का कत्ल

बेंगलुरु के एक फाइव स्टार होटल में दो नाबालिग बेटियों की हत्या के मामले में पुलिस ने कस्टडी और वैवाहिक विवाद के नए पहलुओं का पता लगाया है. आरोपी पिता इमरान ने अपनी दोनों बेटियों को गला घोंटकर मार डाला और आत्महत्या की कोशिश की.

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बेंगलुरु में पिता ने होटल में अपनी दो बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर दी थी
बेंगलुरु में पिता ने होटल में अपनी दो बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर दी थी

बेंगलुरु के एक फाइव स्टार होटल में दो नाबालिग बच्चियों की कथित तौर पर उनके पिता द्वारा हत्या किए जाने के मामले में पुलिस जांच में नए तथ्य सामने आए हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपी का अपनी पत्नी के साथ बेटियों की कस्टडी और वैवाहिक विवाद चल रहा था. इस एंगल से भी मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने बताया कि पांच साल की शेख जेहरा और 10 साल की शेख जोया की कथित तौर पर उनके पिता एसजी इमरान ने गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद इमरान ने आत्महत्या की कोशिश की. घटना सोमवार शाम की है.

पुलिस के मुताबिक, इमरान अपनी दोनों बेटियों की कस्टडी चाहता था, लेकिन उसके परिवार के सदस्य इसके लिए सहमत नहीं थे. होटल के कमरे से एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसे कथित तौर पर इमरान ने लिखा था. इसमें बच्चों की कस्टडी के विवाद के साथ पत्नी से चल रहे वैवाहिक विवाद का भी जिक्र है. नोट में इमरान ने अपनी पत्नी पर विवाहेतर संबंध होने का शक जताया है और इससे जुड़े सबूत होने का दावा भी किया है. पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है.

रविवार को बेटियों के साथ होटल पहुंचा था इमरान

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पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, उत्तरी बेंगलुरु के नागवारा निवासी इमरान रविवार शाम करीब पांच बजे अपनी दोनों बेटियों के साथ होटल में चेक-इन करने पहुंचा था. सोमवार शाम करीब चार बजे होटल का सफाई कर्मचारी कमरे में पहुंचा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद होटल के सुरक्षाकर्मियों को इसकी जानकारी दी गई और कमरे का दरवाजा खोला गया. अंदर दोनों बच्चियां बेड पर पड़ी मिलीं, जबकि इमरान बाथरूम में मिला.

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होटल कर्मचारियों ने इमरान को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. पुलिस के मुताबिक, फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है. होटल के सिक्योरिटी मैनेजर ने दो बच्चियों की संदिग्ध मौत की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

पत्नी से भी पुलिस ने की पूछताछ

जांच के दौरान पुलिस ने इमरान की पत्नी से भी बात की है. पुलिस के मुताबिक, उसने पुष्टि की है कि दंपति के बीच विवाद और बहस होती थी. इनमें बच्चों की कस्टडी को लेकर विवाद भी शामिल था.
पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि की जा रही है और उन परिस्थितियों की जांच की जा रही है, जिनकी वजह से बच्चियों की हत्या हुई. डॉक्टरों की ओर से इमरान को बयान देने के लिए फिट घोषित किए जाने के बाद उसका बयान दर्ज किया जाएगा.

घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन पता लगाने के लिए पुलिस ने होटल से CCTV फुटेज भी मांगी है. दोनों बच्चियों का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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