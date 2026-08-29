Kale Chane ki Chaat: पोहा-पराठा छोड़िए, वीकेंड पर नाश्ते में बनाएं प्रोटीन से भरपूर काले चने की चाट

वीकेंड की सुहानी सुबह अक्सर कुछ खास, चटपटा और मजेदार खाने की ख्वाहिश लेकर आती है. लेकिन हर वीकेंड पराठे, पूरी या पोहा खाने से न केवल वजन बढ़ने का डर रहता है, बल्कि ये पचाने में भी भारी होते हैं. अगर आप इस वीकेंड स्वाद से समझौता किए बिना कुछ बेहद हेल्दी, हल्का और एनर्जेटिक नाश्ता बनाना चाहती हैं तो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर काले चने की चाट सबसे बेहतरीन विकल्प है.

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उबले काले चने, कुरकुरी हरी सब्जियों, चटपटे भारतीय मसालों और खट्टे-मीठे नींबू के रस का यह कॉम्बिनेशन न केवल आपको स्वाद देगा बल्कि दिनभर शरीर को ऊर्जा से भरपूर रखेगा. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि.

सामग्री (Ingredients)

काले चने - 1 कप (रातभर पानी में भिगोए हुए)

उबले आलू - 1 (छोटे टुकड़ों में कटा हुआ)

प्याज - 1 (बारीक कटा हुआ)

टमाटर - 1 (बारीक कटा हुआ, बीज निकला हुआ)

खीरा - 1/2 कप (बारीक कटा हुआ)

हरी मिर्च - 1 से 2 (बारीक कटी हुई)

हरा धनिया - 2 बड़े चम्मच (बारीक कटा हुआ)

भुना जीरा पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

चाट मसाला - 1 छोटा चम्मच

काला नमक - 1/2 छोटा चम्मच

सादा नमक - स्वादानुसार

नींबू का रस - 1 बड़ा चम्मच

बारीक नमकीन या भुजिया - 2 बड़े चम्मच (गार्निशिंग के लिए)

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बनाने का तरीका

भिगोए हुए काले चनों को कुकर में 1.5 कप पानी और थोड़ा सा नमक डालकर 4-5 सीटी आने तक मध्यम आंच पर उबाल लें. चने पूरी तरह गल जाने चाहिए. उबालने के बाद चने का पानी छान लें और उन्हें ठंडा होने दें.

एक बड़े मिक्सिंग बाउल में उबले हुए काले चने निकालें. अब इसमें कटा हुआ उबला आलू, प्याज, टमाटर, खीरा और हरी मिर्च डालें.

अब इसमें काला नमक, सादा नमक, भुना जीरा पाउडर और चाट मसाला डालें. ऊपर से ताजा नींबू का रस निचोड़ें ताकि मसालों का स्वाद चने में अच्छे से समा जाए.

चम्मच की मदद से सभी सामग्रियों को आपस में अच्छे से टॉस करें या मिलाएं ताकि चनों पर मसालों और सब्जियों की अच्छी कोटिंग हो जाए.

तैयार चाट के ऊपर बारीक कटा हरा धनिया और थोड़ा सा क्रंच देने के लिए बारीक नमकीन या भुजिया छिड़कें. तैयार है आपकी गरमा-गरम या ठंडी चटपटी काला चना चाट. इसे अपनी वीकेंड मॉर्निंग चाय या कॉफी के साथ सर्व करें.

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