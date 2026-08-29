scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बैंक खाता साइबर ठगी में हो रहा था इस्तेमाल, पता चलने पर महिला ने की खुदकुशी, ऐसे रखें खुद को सेफ

साइबर ठगी के केस की वजह से एक महिला ने अपनी जान गंवा दी है. महिला के बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी को अंजाम देने में किया जा रहा था, जब उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने आत्महत्या कर ली. आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने बैंक खाते को सेफ रख सकते हैं.

Advertisement
X
महिला का बैंक खाता साइबर ठगी में इस्तेमाल हो रहा था. (Photo: Unsplash)
महिला का बैंक खाता साइबर ठगी में इस्तेमाल हो रहा था. (Photo: Unsplash)

साइबर ठगी के केस में बहुत से लोगों का बैंक खाता खाली होते देखा होगा, लेकिन एक केस ऐसा भी है, जहां एक महिला ने अपनी जान गंवा दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के ठाणे में एक महिला का बैंक खाता कथित तौर पर साइबर ठगी में इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद महिला ने तनाव में आकर खुदकुशी कर ली.

रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया है कि चुरू के साइबर सेल थाने के अधिकारी 8 अगस्त को महिला के घर पहुंचे थे. इसके बाद अधिकारियों ने महिला को भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के दर्ज मामले में पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस दिया था.

नोटिस में आरोप था कि महिला का बैंक खाता जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, ऑनलाइन ठगी में इस्तेमाल हुआ है. महिला का नाम देविका अरुमुगम पंडारम है. 

सम्बंधित ख़बरें

विशाखापत्तनम में महंगे स्मार्टफोन को लेकर 9वीं की छात्रा ने किया सुसाइड (Photo: ITG)
9वीं की छात्रा ने दी जान, महंगे फोन को लेकर दिहाड़ी मजदूर मां से हुआ था विवाद
पुराना स्मार्टफोन बनेगा 8,000 रुपये वाला डिवाइस, जानिए कैसे!
Philips smartphone india launch teased
Samsung-Xiaomi को टक्कर देगा Philips? लॉन्च हो रहा है नया फोन
स्मार्टफोन खरीदने वालों की पसंद बना AI, सर्वे में हुआ खुलासा!
How to sell old phone
How To Sell Old Phone : कबाड़ नहीं है घर में बंद पड़ा पुराना फोन, कई हजार में बेचें

देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ केस दर्ज 

मामले में जांच करने के लिए पंडाराम ठाणे पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट पहुंची. पुलिस ने बताया है कि कमिश्नरेट के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में उनके खिलाफ साइबर ठगी के केस दर्ज हैं. इस मामले को लेकर महिला बेहद घबराई थीं, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: आपका गुम फोन वापस करना है... सामने आया हाइब्रिड साइबर फ्रॉड, पुलिस ने बताया ऐसे बचें

खुद को और अपने बैंक खाते को सेफ कैसे रखें 

महिला जैसा केस किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि जानकार बने और सतर्क रहें. हमेशा अपने बैंक खाते में लेटेस्ट मोबाइल नंबर को अप़डेट ताकि अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो तुरंत अलर्ट मिले. 

बैंक खाते में संदिग्ध ट्रांजैक्शन या अनजान ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत ब्रांच मैनेजर को दें. साथ ही आप बैंक के कस्टमर केयर पर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं. 

बैंक खाते का एक्सेस कभी किसी अनजान या फिर दोस्त आदि को ना दें. ना ही बैंक खाते को किसी को किराय पर दें. साइबर ठग अक्सर दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल करके ठगी को अंजाम देते हैं. 

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Jashpur Ganja Smuggling: ₹3 करोड़ का गांजा बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार |
    Mahindra ने पलट दिया MG का खेल, 7-सीटर SUV पर लाई गजब ऑफर, इतनी है कीमत |
    नेपाल में एक और महाबाढ़ का खतरा, झील का बांध टूटा तो मचेगी तबाही |
    नेपाल बाढ़ का बिहार में कितना असर? गोपालगंज DM बोले- "घबराएं नहीं, तटबंध..." |
    कपूर खानदान की बहू बनने का सपना, एक्ट्रेस ने बदला धर्म? तोड़ी चुप्पी |
    Maharashtrian Ghavan Recipe:​​​​​​​ पराठा-चीला जाएंगे भूल! नाश्ते में चावल से बनाएं क्रिस्पी महाराष्ट्रीयन घावन, मांग-मांगकर खाएंगे बच्चे! |
    पद से परे दिखा भाई-बहन का रिश्ता, रक्षाबंधन पर ओम बिरला की कलाई पर सजी राखियां |
    Labh Drishti Rajyog 2026: 1 सितंबर को बनेगा लाभ-दृष्टि राजयोग! 4 राशियों का शुरू होगा स्वर्णिम काल |
    पुतिन-जिनपिंग से मुलाकात, SCO समिट... 4 दिन के सेंट्रल एशिया दौरे पर रवाना हुए PM मोदी |
    रेलवे स्टेशन पर मोबाइल चोरी का VIDEO, RPF-GRP ने चोर को पकड़ा
    Advertisement