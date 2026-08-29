बैंक खाता साइबर ठगी में हो रहा था इस्तेमाल, पता चलने पर महिला ने की खुदकुशी, ऐसे रखें खुद को सेफ

साइबर ठगी के केस में बहुत से लोगों का बैंक खाता खाली होते देखा होगा, लेकिन एक केस ऐसा भी है, जहां एक महिला ने अपनी जान गंवा दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के ठाणे में एक महिला का बैंक खाता कथित तौर पर साइबर ठगी में इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद महिला ने तनाव में आकर खुदकुशी कर ली.
रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया है कि चुरू के साइबर सेल थाने के अधिकारी 8 अगस्त को महिला के घर पहुंचे थे. इसके बाद अधिकारियों ने महिला को भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के दर्ज मामले में पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस दिया था.
नोटिस में आरोप था कि महिला का बैंक खाता जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, ऑनलाइन ठगी में इस्तेमाल हुआ है. महिला का नाम देविका अरुमुगम पंडारम है.
देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ केस दर्ज
मामले में जांच करने के लिए पंडाराम ठाणे पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट पहुंची. पुलिस ने बताया है कि कमिश्नरेट के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में उनके खिलाफ साइबर ठगी के केस दर्ज हैं. इस मामले को लेकर महिला बेहद घबराई थीं, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली.
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खुद को और अपने बैंक खाते को सेफ कैसे रखें
महिला जैसा केस किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि जानकार बने और सतर्क रहें. हमेशा अपने बैंक खाते में लेटेस्ट मोबाइल नंबर को अप़डेट ताकि अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो तुरंत अलर्ट मिले.
बैंक खाते में संदिग्ध ट्रांजैक्शन या अनजान ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत ब्रांच मैनेजर को दें. साथ ही आप बैंक के कस्टमर केयर पर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं.
बैंक खाते का एक्सेस कभी किसी अनजान या फिर दोस्त आदि को ना दें. ना ही बैंक खाते को किसी को किराय पर दें. साइबर ठग अक्सर दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल करके ठगी को अंजाम देते हैं.
नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)