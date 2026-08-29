नेपाल की तबाही में मुंबई का डॉक्टर दंपति भी लापता, मानसरोवर यात्रा के बाद टूटा संपर्क

नेपाल में आई प्राकृतिक तबाही से अब तक ना जाने कितने ही परिवार बिखर गए. किसी ने अपना रहने का ठिकाना खोया, तो किसी ने अपना कोई प्रियजन. लोग अपने परिवार के सदस्यों की खबर लेने के लिए सरकारी मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं. इसी बीच मुंबई से एक और दंपति के लापता होने की खबर आई है.

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अंधेरी से मानसरोवर की यात्रा पर निकले डॉक्टर दंपति मिलिंद चितले और उनकी पत्नि जानवी चितले नेपाल यात्रा के दौरान लापता हो गए. 24 अगस्त को दोनों मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे.नेपाल में हुए हादसे के बाद से परिवार के लोगों की उनसे बात नहीं हो पाई है. लगातार संपर्क नहीं होने के कारण परिजन बेहद परेशान हैं.

बता दें कि डॉक्टर मिलिंद चितले का अंधेरी पूर्व के एमआईडीसी इलाके के मालपा डोंगरी में क्लिनिक है. जो कि 24 अगस्त से बंद है. क्लिनिक के बाहर एक नोटिस भी लगाया गया था. इसमें बताया गया था कि डॉक्टर 24 अगस्त से 6 सितंबर तक मानसरोवर यात्रा पर रहेंगे. यात्रा की तय अवधि अभी खत्म भी नहीं हुई है, लेकिन नेपाल में हुई तबाही के बीच दंपती से संपर्क टूटना परिवार के लिए चिंता का बड़ा कारण बन गया है.

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परिजन लगातार उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहे हैं. परिवार के मुताबिक, दोनों यात्रा के लिए नेपाल गए थे और हादसे के बाद से उनकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है. ऐसे में उनकी तलाश को लेकर परिवार ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है. परिजनों की मांग है कि डॉक्टर मिलिंद और उनकी पत्नी जानवी का जल्द पता लगाया जाए और दोनों को सुरक्षित भारत वापस लाया जाए.

नेपाल में जारी राहत और बचाव अभियान के बीच अब परिवार की नजर हर उस सूचना पर है, जिससे उन्हें अपने परिजनों की खबर मिलने की उम्मीद है. इस घटना ने एक बार फिर नेपाल में आई तबाही के उस मानवीय पहलू को सामने ला दिया है, जहां भयंकर प्राकृतिक आपदा के बाद कई परिवारों की उम्मीदें बिखर गई हैं.

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