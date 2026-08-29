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पुलिया पर उफान था, फिर भी बाइक आगे बढ़ा दी... अगले ही पल नदी में बह गया युवक, रोंगटे खड़े कर देगा Video

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हो रही बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर हैं. ऐसे में उफनती पुलिया को पार करना एक बाइक सवार को भारी पड़ गया. पुलिया के ऊपर से तेज बहाव में पानी बह रहा था. इसके बावजूद युवक बाइक लेकर पुलिया पार करने लगा. तभी पानी के तेज बहाव ने उसे बाइक समेत अपने साथ बहा लिया.

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पुलिया से गुजरा तो पानी के तेज बहाव में बह गया युवक. (Photo: Screengrab)
पुलिया से गुजरा तो पानी के तेज बहाव में बह गया युवक. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बारिश के बीच एक युवक को उफनती पुलिया पार करना भारी पड़ गया. बाइक लेकर पानी के तेज बहाव के बीच उतरा युवक कुछ ही सेकेंड में बाइक समेत नदी में बह गया. गनीमत रही कि उसे तैरना आता था, इसलिए किसी तरह तैरकर किनारे पहुंच गया और उसकी जान बच गई. हालांकि उसकी बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई. इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है.

मामला शिवपुरी के रन्नौद इलाके का है. यहां रन्नौद-मायापुर मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास बनी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था. पिछले 24 घंटे से इलाके में लगातार बारिश हो रही है. इसकी वजह से नदी-नाले उफान पर हैं और रास्तों पर भी पानी भर गया है.

यहां देखें Video

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इसी दौरान एक युवक बाइक लेकर पुलिया पार करने पहुंच गया. सामने तेज बहाव था, पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था. लेकिन युवक ने बाइक आगे बढ़ा दी. शुरुआत में वह पानी के बीच बाइक को संभालते हुए आगे बढ़ता दिखाई देता है. फिर अचानक बहाव का दबाव बढ़ा और बाइक का बैलेंस बिगड़ गया. इसके बाद जो हुआ, वो कैमरे में कैद हो गया.

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में बारिश ने मचाई तबाही, उफान पर नदी-नाले, बड़वानी में पुलिया से बही बस, दो की मौत

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पानी का तेज बहाव युवक और उसकी बाइक को अपने साथ बहाकर ले गया. कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि युवक भी पानी में फंस गया है. उसे तैरना आता था. उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और किसी तरह तैरकर नदी के किनारे पहुंच गया. युवक की जान तो बच गई, लेकिन बाइक नहीं बच सकी. तेज बहाव बाइक को अपने साथ बहाकर ले गया.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह उफनती पुलिया पर पानी के तेज बहाव के बीच युवक बाइक लेकर उसे पार करने की कोशिश करता है और देखते ही देखते बह जाता है. बारिश के मौसम में नदी, नाले और पुलिया पार करने का जोखिम कितना भारी पड़ सकता है, ये घटना उसकी एक और मिसाल है.

पानी कम दिखे या बाइक निकलती हुई नजर आए, लेकिन बहाव के आगे गाड़ी का वजन भी कुछ नहीं होता. ऐसे रास्तों पर कुछ सेकेंड की जल्दबाजी जान पर भारी पड़ सकती है. फिलहाल इस घटना में युवक की जान बच गई है. लेकिन उसकी बाइक तेज बहाव में कहां तक बह गई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

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