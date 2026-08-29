‘मेरे पति को ये हॉट लगता था’, बाइसेक्शुअलिटी पर एक्ट्रेस के बेबाक बोल, टूटा रिश्ता, बोली- कल पैनसेक्शुअल भी हो सकती हूं

‘लॉक अप 2’ में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बड़े खुलासे कर चुकीं टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार एक्ट्रेस ने अपनी बाइसेक्शुअलिटी, पति गौरव खन्ना के साथ रिश्ते और शादी के बाद अपनी जिंदगी को लेकर खुलकर बात की है.

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आकांक्षा ने बताया कि उन्होंने शादी से पहले ही गौरव को अपनी बाइसेक्शुअलिटी के बारे में बता दिया था. उनके मुताबिक, गौरव ने इसे स्वीकार किया था और उन्हें ये बात ‘हॉट’ लगती थी.

मिड-डे से बातचीत में आकांक्षा ने कहा- मैंने शादी से पहले साफ तौर पर बताया था कि मैं बाइसेक्शुअल हूं. मेरे पति ने इसे स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें ये हॉट लगता था.

‘शादी के बाद मैंने किसी को चीट नहीं किया’

आकांक्षा ने ये भी साफ किया कि शादी के बाद उन्होंने किसी और रिश्ते को आगे बढ़ाने के बजाय गौरव के साथ रहने का फैसला खुद लिया था. उन्होंने कहा कि ये उनका सोच-समझकर लिया हुआ फैसला था. एक्ट्रेस के मुताबिक, उन्होंने खुद को किसी रिश्ते से जबरदस्ती बाहर नहीं निकाला, बल्कि तय किया कि वह अपने पति को धोखा नहीं देंगी और सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ रहेंगी.

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आकांक्षा ने अपनी मौजूदा पहचान को लेकर बताया कि वह खुद को अब एसेक्शुअल मानती हैं. उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई महिला जिंदगी के किसी पड़ाव पर खुद को एसेक्शुअल महसूस करती है, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है?

‘मैं पूरी क्वियर कम्युनिटी की प्रवक्ता नहीं हूं’

आकांक्षा ने अपनी बात को लेकर एक जरूरी सफाई भी दी. उन्होंने कहा कि वह सिर्फ अपने निजी अनुभव के बारे में बात कर रही हैं और पूरी LGBTQ+ या क्वियर कम्युनिटी की तरफ से बोलने का दावा नहीं करतीं. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मौजूदा पहचान को हमेशा के लिए फिक्स नहीं समझा जाना चाहिए. आकांक्षा के मुताबिक, कल वह खुद को पैनसेक्सुअल भी कह सकती हैं, क्योंकि वह अपनी जिंदगी और अपनी पहचान के बारे में खुद फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं.

तेजस्वी प्रकाश के पॉडकास्ट पर क्यों मचा था बवाल?

आकांक्षा कुछ वक्त पहले तेजस्वी प्रकाश के पॉडकास्ट में भी नजर आई थीं. इस बातचीत के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था. वजह थी उनकी वह बात, जिसे लोगों ने इस तरह लिया कि उन्होंने सेक्सुअलिटी को एक ‘फेज’ बताया है.

अब आकांक्षा का कहना है कि पॉडकास्ट की बातचीत को काफी एडिट किया गया था. उनके मुताबिक, बातचीत का वह हिस्सा ज्यादा दिखाया गया जिसमें वह तेजस्वी के साथ बहस करती नजर आ रही थीं. एक्ट्रेस ने दावा किया कि पूरी बातचीत का संदर्भ काट-छांटकर पेश किया गया, जिसकी वजह से उनकी बात का मतलब कुछ और निकल गया.

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‘बाइसेक्शुअल हूं इसलिए कोई काम नहीं देगा?’

आकांक्षा ने इस सवाल पर भी बात की कि क्या उनकी सेक्सुअलिटी का असर उनके एक्टिंग करियर पर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि वह इसे परेशानी की बजाय मौके के तौर पर देखना पसंद करेंगी.

आकांक्षा के मुताबिक, अगर उन्हें टीवी की जगह OTT या वेब प्रोजेक्ट्स में काम मिलता है तो वह इसे भी सकारात्मक तरीके से देखेंगी. हालांकि, एक्ट्रेस का मानना है कि टीवी इंडस्ट्री में कास्टिंग इस आधार पर नहीं होती कि कोई इंसान हेटेरोसेक्शुअल, होमोसेक्शुअल या बाइसेक्शुअल है. उनका कहना है कि अगर किसी किरदार के लिए उनकी एक्टिंग और टैलेंट की जरूरत होगी, तो उन्हें जरूर कास्ट किया जाएगा.

2015 में हुई थी गौरव से पहली मुलाकात

आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना की पहली मुलाकात 2015 में एक ऑडिशन के दौरान हुई थी. दोनों की मुलाकात के करीब आठ महीने बाद ही उन्होंने शादी कर ली थी. हालांकि, ‘लॉक अप 2’ में आकांक्षा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर कई निजी बातें शेयर की थीं. उन्होंने बताया था कि दोनों अलग रह रहे हैं और अपनी शादी खत्म करने का फैसला कर चुके हैं.

इसके बाद गौरव खन्ना ने भी सफाई देते हुए कहा था कि दोनों अलग जरूर रह रहे थे, लेकिन उस वक्त कानूनी तौर पर उनका तलाक पूरा नहीं हुआ था. यानी दोनों अलग थे, लेकिन कानूनी रूप से अभी भी पति-पत्नी थे.

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