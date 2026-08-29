VIDEO: 41 की उम्र में भी नहीं थम रही क्रिस्टियानो रोनाल्डो की रफ्तार, 978वां गोल दागकर किया कमाल, टीम को मिली धमाकेदार जीत

फुटबॉल के मैदान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जलवा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. 41 साल की उम्र में भी यह दिग्गज खिलाड़ी लगातार गोल दाग रहा है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर दमदार खेल से फैन्स का दिल जीत लिया है.

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शुक्रवार को सऊदी प्रो लीग के एक रोमांचक मुकाबले में रोनाल्डो ने अपने करियर का 978वां गोल दागा. इसके साथ ही उन्होंने अपनी टीम अल नासर को अल तआवुन के खिलाफ 2-1 से शानदार जीत दिला दी. इस जीत के साथ ही अल नासर ने लीग में लगातार अपनी चौथी जीत दर्ज की है. वह पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बनी हुई है.

मैच की शुरुआत अल नासर के लिए अच्छी नहीं रही. खेल के 11वें मिनट में ही अल तआवुन के मोहम्मद बासम अल हुरैजी ने गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी और अल नासर को दबाव में ला दिया. लेकिन अल नासर ने हार नहीं मानी. पहले हाफ के इंजरी टाइम (45+5 मिनट) में सामु कोस्टा ने एक बेहतरीन गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया.

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रोनाल्डो का 978वां गोल

दूसरे हाफ की शुरुआत में ही रोनाल्डो का जादू देखने को मिला. 50वें मिनट में जोआओ फेलिक्स ने लेफ्ट साइड से एक शानदार मूव बनाया और गेंद मोहम्मद सिमाकन को पास की. सिमाकन ने बॉक्स के किनारे से गोल की तरफ एक जोरदार शॉट मारा, जिसे रोनाल्डो ने बड़ी ही चालाकी से 6 यार्ड की दूरी से हल्का सा फ्लिक करके नेट के अंदर डाल दिया.

यह रोनाल्डो के करियर का 978वां गोल था. रिप्ले में दिखा कि सिमाकन का शॉट सीधे गोल में ही जा रहा था, इसलिए जब रोनाल्डो ने गोल सेलिब्रेट किया तो सिमाकन भी पल भर के लिए हैरान रह गए.

Full time! 🙌💛



Samú Costa ⚽️

Cristiano Ronaldo ⚽️ pic.twitter.com/7tzi7FwSji — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 28, 2026

पूरे 90 मिनट मैदान पर डटे रहे रोनाल्डो

इससे पहले मंगलवार को अल एत्तिफाक के खिलाफ हुए पिछले मैच में अल नासर ने 2-0 से पिछड़ने के बाद आखिरी 16 मिनटों में 3 गोल दागकर 3-2 से मैच जीता था. उस मैच में रोनाल्डो को बीच में ही सब्स्टीट्यूट कर दिया गया था. लेकिन, अल तआवुन के खिलाफ इस मैच में रोनाल्डो पूरे 90 मिनट तक मैदान पर डटे रहे और अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे.

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