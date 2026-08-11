How to Make Dahi wale baigan: लंच में खाना हो कुछ चटपटा? लहसुन और सूखे मसाले डालकर बनाएं दही वाले बैंगन, चावल-रोटी संग लगेंगे टेस्टी

दोपहर के खाने में अगर आप भी रोज-रोज की वही दाल-चावल या सादी सब्जियां खाकर ऊब चुके हैं और कुछ चटपटा, तीखा व मजेदार खाने का मन कर रहा है तो लहसुनी तड़के वाले दही बैंगन आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन हैं. भुने हुए बैंगन का सौंधापन, लहसुन का तीखा फ्लेवर, दही की हल्की खटास और सूखे मसालों की महक मिलकर इस सब्जी के स्वाद में चार चांद लगा देती हैं. इसे बनाना बेहद आसान है और यह महज 15 से 20 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है. पराठे, फुलके या गरमा-गरम चावल के साथ यह सब्जी इतनी लाजवाब लगती है कि हर कोई तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान और सीक्रेट रेसिपी.

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सामग्री:

बैंगन: 250 ग्राम (बैंगन को स्टफिंग करके भी बना सकते हैं या फिर पतले टुकड़ों में कटे हुए भी)

ताजा दही: 1 कप (अच्छी तरह फेंटा हुआ)

बेसन: 1 छोटा चम्मच (दही को फटने से बचाने के लिए)

लहसुन: 8-10 कलियां (बारीक कटी या कुटी हुई)

राई और जीरा: 1/2-1/2 छोटा चम्मच

कड़ी पत्ता: 8-10

हींग: 1/4 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर: 1 बड़ा चम्मच

गरम मसाला: 1/2 छोटा चम्मच

कसूरी मेथी: 1 छोटा चम्मच

तेल: 3 बड़े चम्मच

सेंधा/सामान्य नमक: स्वादानुसार

हरा धनिया: बारीक कटा हुआ

बनाने की विधि:

कटे हुए बैंगन के टुकड़ों पर थोड़ी-सी हल्दी, लाल मिर्च और नमक छिड़ककर मिक्स करें. कड़ाही में 2 चम्मच तेल गरम करें और बैंगन को दोनों तरफ से सुनहरा व सॉफ्ट होने तक शैलो फ्राई करके प्लेट में निकाल लें.

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फेंटे हुए दही में 1 चम्मच बेसन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट बना लें.

कड़ाही में बचा हुआ तेल गरम करें. इसमें राई, जीरा, हींग, कड़ी पत्ता और बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर लहसुन को सुनहरा होने तक भूनें.

गैस की आंच बिल्कुल धीमी करें और दही का तैयार घोल कड़ाही में डालें. इसे लगातार तब तक चलाते रहें जब तक कि इसमें उबाल न आ जाए और मसालों से तेल अलग न दिखने लगे.

अब ग्रेवी में भुने हुए बैंगन डालें और हल्के हाथ से मिलाएं. ढककर धीमी आंच पर 3-4 मिनट पकने दें ताकि सारे सूखे मसाले और लहसुन का स्वाद बैंगन में समा जाए.

ऊपर से कसूरी मेथी, गरम मसाला और बारीक कटा हरा धनिया छिड़कें. आपके चटपटे लहसुनी दही वाले बैंगन तैयार हैं, इन्हें चावल या रोटी के साथ गरमा-गरम परोसें.

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