'मेरी गंदी औलाद', बादशाह के रोस्ट वीडियो पर बोले यो यो हनी सिंह, फिर शुरू होगा विवाद?

बॉलीवुड रैपर बादशाह और यो यो हनी सिंह के बीच हुआ विवाद आजतक किसी से छिपा नहीं है. दोनों आर्टिस्ट्स ने हमेशा एक-दूसरे पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी. कभी बादशाह, हनी सिंह पर रोस्ट सॉन्ग बनाते. तो कभी हनी सिंह उसके जवाब में वैसा कुछ लिखते. अब यही चीज दोबारा देखने मिली है. हालांकि इस बार रोस्टिंग समय रैना की तरफ से हुई.
हनी सिंह ने किया ट्रोल?
समय रैना ने अपने इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 के नए एपिसोड में बादशाह, सौरव जोशी, हर्ष लिंबाचिया को बतौर गेस्ट पैनल बुलाया था. वहां उन्होंने तीनों को जमकर रोस्ट किया. लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बादशाह की रही, क्योंकि उन्हें हनी सिंह और ब्राउन रंग गाने को लेकर घेरा गया. समय ने बादशाह के सामने गाना गाते हुए खुद को हनी सिंह का फैन बताया. ये रोस्ट वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसपर हनी सिंह ने भी रिएक्ट किया.
शो के दौरान समय ने बादशाह से उनके स्टेज नेम की कहानी जानने की कोशिश की. उन्होंने रैपर से पूछा कि क्या बादशाह नाम उन्होंने खुद चुना? तो इसपर बादशाह ने हां कहा, लेकिन समय ने फिर उनसे कहा कि उन्होंने कोई दूसरी स्टोरी सुनी थी. ये क्लिप हनी सिंह तक पहुंची और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के जरिए उसे स्टोरी पर पोस्ट करके लिखा- मेरी गंदी औलाद.
बादशाह के इस दावे के बाद उनकी एक दूसरी क्लिप की भी चर्चा होने लगी, जो कई साल पुरानी थी. उसमें उन्होंने बताया था कि उनका नाम 'बादशाह' हनी सिंह ने रखा था. इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हनी सिंह ने लिखा, 'मेरी नालायक औलाद'. यो यो हनी सिंह के ये रिएक्शन्स सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. दोनों के बीच लगता है फिर विवाद की शुरुआत हो चुकी है. लोगों को अब ये इंतजार है कि बादशाह उनकी बातों का क्या जवाब देंगे.
कब शुरू हुई थी दोनों की लड़ाई?
हनी सिंह और बादशाह एक जमाने में माफिया मुंडीर नाम के म्यूजिक ग्रुप का हिस्सा थे. मगर फिर उनकी राहें अलग हो गईं. उनके बीच ब्राउन रंग गाने के क्रेडिट को लेकर तीखी बहस होने लगी. बादशाह का दावा है कि ये गाना उन्होंने लिखा है, जबकि हनी सिंह इस बात से सहमत नहीं हैं.