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मिथुन चक्रवर्ती के हाथ की हुई सर्जरी, अस्पताल में मिलने पहुंचे CM शुभेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती BJP नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की. मिथुन चक्रवर्ती के हाथ से मेटल प्लेट निकालने की सर्जरी सफल रही है.

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अभिनेता और BJP नेता मिथुन चक्रवर्ती से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी. (Photo- X)
अभिनेता और BJP नेता मिथुन चक्रवर्ती से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी. (Photo- X)

पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार सुबह कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की. अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक, मिथुन चक्रवर्ती की यहां एक सर्जरी हुई है.

अस्पताल के अनुसार, गुरुवार को उनके हाथ में पहले लगाई गई एक मेटल प्लेट को निकालने के लिए सर्जरी की गई. डॉक्टरों ने बताया कि सर्जरी सफल रही और उनकी हालत फिलहाल स्थिर है.

 शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 'फेमस फिल्म अभिनेता और बीजेपी केंद्रीय समिति के सदस्य मिथुन चक्रवर्ती स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत के कारण कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं. आज मैं उनसे मिलने अस्पताल गया. मैंने उनसे बात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. मैं भगवान से उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.'

दूसरी बार मुलाकात

अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान शुभेंदु अधिकारी की यह मिथुन चक्रवर्ती से दूसरी मुलाकात थी. इससे पहले साल 2024 में भी उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की थी, जब उनके हाथ की ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई थी. मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में BJP के प्रमुख नेताओं में से एक हैं. उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए बड़े स्तर पर प्रचार किया था. उस चुनाव में BJP ने तृणमूल कांग्रेस को हराकर राज्य में सरकार बनाई थी.

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