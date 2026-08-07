'मोटी थीं रेखा... इतनी सुंदर नहीं थीं', कैसे आया बदलाव? बनीं नजाकत-अदाओं की मूरत, जीजा ने किया खुलासा

बॉलीवुड में कुछ सितारे ऐसे होते हैं, जिनकी खूबसूरती देखकर आज की पीढ़ी भी हैरान रह जाती है. रेखा भी उन्हीं नामों में से एक हैं. आज रेखा की पहचान सिर्फ उनकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि उनकी शख्सियत, अदाओं और बेमिसाल अभिनय से होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि करियर के शुरुआती दिनों में रेखा के लुक्स को लेकर खूब बातें होती थीं और उन्होंने खुद को पूरी तरह बदलने के लिए जबरदस्त मेहनत की थी?

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रेखा के इस बदलाव को करीब से देखने वालों में उनके जीजा और एक्टर तेज सप्रू भी शामिल हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने रेखा की जमकर तारीफ की और बताया कि कैमरे के सामने खुद को निखारने के लिए एक्ट्रेस ने किस तरह अपनी पूरी पर्सनैलिटी पर काम किया.

‘जब रेखा ने काम शुरू किया था, तब वह मोटी थीं…’

रेडिफ ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में तेज सप्रू ने रेखा के शुरुआती करियर को याद किया. उन्होंने कहा कि बतौर एक्ट्रेस रेखा ने जिस तरह खुद को संवारा, वैसा करना हर किसी के बस की बात नहीं है.

तेज ने रेखा की मेहनत को पूरा श्रेय देते हुए कहा कि जब उन्होंने फिल्मों में काम शुरू किया था, उस वक्त उनका वजन काफी ज्यादा था. लेकिन इसके बाद उन्होंने जिस तरह खुद को बदला और कैमरे के सामने अपनी पर्सनैलिटी को निखारा, वह काबिल-ए-तारीफ है.

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यानी जिस रेखा को आज लोग खूबसूरती और स्टाइल की मिसाल मानते हैं, उसके पीछे सालों की मेहनत और खुद को बदलने की जिद भी छिपी है.

रेखा की ‘कायापलट’ देखकर आज भी हैरान हैं तेज

तेज ने बताया कि उन्होंने हाल ही में रेखा को ‘इंडियन आइडल’ में देखा और उनकी शख्सियत देखकर फिर से हैरान रह गए. उन्होंने रेखा की खूबसूरती और ग्रेस की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक शानदार गायिका भी हैं. यहां तक कि रेखा की लिखावट और जिस अंदाज में वह चिट्ठियां या नोट्स लिखती हैं, वह भी उन्हें बेहद खास लगता है.

तेज के मुताबिक, एक ऐसी महिला जिसने अपने शुरुआती दौर से लेकर आज तक खुद को जिस तरह बदला, उसके लिए वह रेखा की बहुत इज्जत करते हैं.

रेखा से ऐसा रिश्ता है तेज सप्रू का

रेखा और तेज सप्रू का रिश्ता सिर्फ जीजा-साली का नहीं है. तेज ने बताया कि उन्होंने रेखा की सौतेली बहन धनलक्ष्मी से 1987 में शादी की थी, लेकिन शादी से पहले भी रेखा उनके लिए बहन जैसी थीं. तेज के मुताबिक, रेखा तो उन्हें लगभग राखी बांधने जैसी थीं. यही वजह है कि दोनों के बीच एक खास पारिवारिक रिश्ता पहले से मौजूद था.

धनलक्ष्मी, एक्ट्रेस पुष्पवल्ली और सिनेमैटोग्राफर के. प्रकाश की बेटी हैं, जबकि रेखा भी पुष्पवल्ली और एक्टर जेमिनी गणेशन की बेटी हैं.

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