मुंबई लोकल में सांप की अफवाह से मची अफरा-तफरी, महिलाओं ने खींची चेन, 12 मिनट रुकी ट्रेन

मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में शुक्रवार सुबह सांप दिखने की सूचना से यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया. महिलाओं के डिब्बे में सांप होने की खबर फैलते ही यात्रियों ने अलार्म चेन खींच दी, जिसके चलते ट्रेन करीब 12 मिनट तक रुकी रही. हालांकि, रेलवे अधिकारियों की जांच में कोई सांप नहीं मिला.

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दरअसल, यह घटना शुक्रवार सुबह करीब 9.15 बजे की है. मुंबई की ओर जा रही लोकल ट्रेन जैसे ही ठाणे स्टेशन से रवाना होकर नाहुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, तभी लेडीज कोच में मौजूद कुछ महिलाओं ने सांप दिखाई देने का दावा किया. इसके बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और अलार्म चेन खींच दी गई.

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अलार्म चेन खींचे जाने के बाद ट्रेन को तुरंत रोका गया. सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर पूरे डिब्बे की गहन जांच शुरू की. इस दौरान यात्रियों को शांत कराने का भी प्रयास किया गया.

12 मिनट रुकी रही ट्रेन

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, ट्रेन सुबह 9.15 बजे के बाद रोकी गई और जरूरी जांच पूरी होने के बाद करीब 9.26 बजे दोबारा रवाना की गई. इस वजह से लोकल ट्रेन करीब 12 मिनट देरी से चली.

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सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) ने बताया कि जांच के दौरान ट्रेन में कोई सांप नहीं मिला. हालांकि, कई महिला यात्रियों ने डिब्बे में सांप देखने की बात कही थी, जिससे यात्रियों के बीच घबराहट फैल गई.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे कोच की सावधानीपूर्वक तलाशी ली गई. जांच पूरी होने के बाद ही ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई.

कुर्ला स्टेशन पर भी हुई जांच

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के एक अधिकारी ने बताया कि नाहुर के बाद ट्रेन की कुर्ला स्टेशन पर भी दोबारा जांच की गई. वहां भी पूरे डिब्बे की तलाशी ली गई, लेकिन किसी तरह का सांप या अन्य सरीसृप नहीं मिला.

अधिकारियों का कहना है कि सभी जरूरी जांच पूरी होने के बाद ही ट्रेन को सामान्य रूप से अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया. घटना के कारण कुछ समय के लिए यात्रियों में दहशत का माहौल जरूर रहा, लेकिन किसी के घायल होने या किसी अन्य नुकसान की सूचना नहीं है.

रेलवे प्रशासन ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी वजह से सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रेन को रोका गया और दो अलग-अलग स्थानों पर पूरी जांच की गई. हालांकि, जांच में सांप मिलने की पुष्टि नहीं हो सकी.

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