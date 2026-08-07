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'विराट कोहली ने 3 साल तक मदद की...', कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी का बड़ा खुलासा

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की गोल्ड मेडलिस्ट मुक्केबाज साक्षी चौधरी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि विराट कोहली करीब तीन साल तक उनके स्पॉन्सर रहे और मुश्किल समय में उनका पूरा साथ दिया.

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गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी ने विराट कोहली का शुक्रिया अदा किया (Photo: PTI)
गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी ने विराट कोहली का शुक्रिया अदा किया (Photo: PTI)

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली साक्षी चौधरी ने अपनी सफलता के पीछे विराट कोहली के अहम योगदान का खुलासा किया है.

साक्षी चौधरी ने बताया कि करियर के मुश्किल दौर में विराट कोहली और उनकी फाउंडेशन ने उनका साथ दिया, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का हौसला मिला.

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आईएनएस से बातचीत में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय मुक्केबाज साक्षी चौधरी ने विराट कोहली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, 'विराट कोहली मेरे आदर्श हैं. जब मेरे लिए हालात मुश्किल थे, तब उन्होंने मेरा साथ दिया. वह करीब तीन साल तक मेरे स्पॉन्सर रहे. उनकी मदद ने मुझे बिना किसी चिंता के अपने खेल पर ध्यान देने का मौका दिया. मैं उनकी हमेशा आभारी रहूंगी.'

साक्षी ने आगे कहा कि विराट की अनुशासन, निरंतरता और दबाव में शांत रहने की क्षमता उन्हें हमेशा प्रेरित करती है. उनका मानना है कि विराट का समर्थन उनके करियर के सबसे अहम मोड़ों में से एक रहा और उसी ने उन्हें बड़े मंच पर सफलता हासिल करने का आत्मविश्वास दिया.

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हाल ही में ग्लासगो में आयोजित 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में साक्षी चौधरी ने महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में इंग्लैंड की रूबी व्हाइट को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. यह जीत भारतीय मुक्केबाजी के लिए भी बेहद खास रही.

साक्षी की कहानी यह दिखाती है कि विराट कोहली का योगदान सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है. वह अन्य खेलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाने में लगातार मदद करते रहे हैं, जिसकी मिसाल साक्षी चौधरी की यह सफलता है.

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