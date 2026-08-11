'बबली बदमाश' बनीं श्रेयंका पाटिल! विकेट क्वीन के डांस ने लूटी महफिल

क्रिकेट के मैदान पर श्रेयंका पाटिल के हाथ में जब गेंद आती है, तो उनकी नजर सिर्फ विकेट पर होती है. बल्लेबाज को अपनी फिरकी में फंसाने वाली श्रेयंका जितनी गंभीर और आक्रामक मैदान पर नजर आती हैं, कैमरे के सामने उनका अंदाज उतना ही दिलकश और बिंदास हो जाता है. इन दिनों उनका एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वह बॉलीवुड के मशहूर गाने ‘बबली बदमाश है’ पर अपनी अदाओं और डांस मूव्स से जलवा बिखेरती नजर आ रही हैं.

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गाने की धुन शुरू होते ही 24 साल की श्रेयंका का अंदाज बदल जाता है. चेहरे पर आत्मविश्वास, एक्सप्रेशंस में शरारत और डांस मूव्स में बेफिक्री... कैमरे के सामने वह किसी प्रोफेशनल परफॉर्मर की तरह सहज दिखाई देती हैं. मैदान पर विकेट के लिए जूझने वाली क्रिकेटर यहां अपने ग्लैमरस अंदाज से फैन्स का ध्यान खींच रही हैं.

‘बबली बदमाश’ पर श्रेयंका की अदाओं का जादू

श्रेयंका जिस गाने पर थिरक रही हैं, वह 2013 में रिलीज हुई फिल्म ‘शूटआउट एट वडाला’ का लोकप्रिय गाना ‘बबली बदमाश है’ है. इसे सुनिधि चौहान ने आवाज दी थी, जबकि अनु मलिक ने इसका संगीत तैयार किया था. गाने में प्रियंका चोपड़ा का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला था.

अब इसी गाने पर श्रेयंका का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. उनकी चाल, एक्सप्रेशंस और कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस ने इस रील को खास बना दिया है. मैदान पर गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करने वाली श्रेयंका यहां अपनी अदाओं से फैन्स को एंटरटेन करती नजर आ रही हैं.

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श्रेयंका ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'Just being a badmash' यानी 'बस बदमाशी कर रही हूं.'

मैदान पर सख्त, कैमरे के सामने बेहद दिलकश

श्रेयंका पाटिल की यही दो अलग-अलग तस्वीरें उन्हें खास बनाती हैं. मैदान पर वह पूरी तरह प्रतिस्पर्धी क्रिकेटर हैं. गेंद हाथ में आते ही चेहरे पर गंभीरता और नजरों में सिर्फ अगला विकेट होता है.

लेकिन मैदान से बाहर आते ही वही श्रेयंका काफी ग्लैमरस और मस्ती भरे अंदाज में नजर आती हैं. क्रिकेटिंग गियर की जगह कैजुअल लुक, गेंद और बल्ले की जगह म्यूजिक और कैमरा... और फिर शुरू हो जाती है उनकी बेफिक्र मस्ती.

विकेट लेने वाली उंगलियां अब डांस के इशारे कर रहीं

श्रेयंका की पहचान उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से है. मैदान पर उनकी उंगलियां गेंद को घुमाकर बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा करती हैं. विकेट मिलने के बाद उनका सेलिब्रेशन भी अक्सर आकर्षण का केंद्र रहता है.

लेकिन इस वीडियो में वही उंगलियां गेंद को स्पिन कराने की बजाय डांस के इशारे करती नजर आ रही हैं. मैदान पर जिस हाथ से वह विकेट का रास्ता तैयार करती हैं, कैमरे के सामने उसी अंदाज में वह अपने डांस मूव्स से महफिल लूट रही हैं.

डांस का शौक पहले भी दिखा चुकी हैं

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यह पहली बार नहीं है जब श्रेयंका का डांसिंग अवतार सामने आया है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों के बीच मस्ती और डांस के वीडियो पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं.

स्मृति मंधाना के साथ श्रेयंका का एक डांस वीडियो भी काफी चर्चा में रहा था. उसमें जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव जैसी खिलाड़ी भी नजर आई थीं. इन वीडियो से मैदान के बाहर खिलाड़ियों की दोस्ती, मस्ती और बेफिक्र अंदाज की झलक मिलती है.

क्रिकेटर नहीं, सोशल मीडिया स्टार वाला अंदाज

आज के दौर में क्रिकेटर्स की पहचान सिर्फ मैदान पर बनाए रिकॉर्ड से नहीं होती. सोशल मीडिया ने फैन्स को खिलाड़ियों का वह चेहरा भी दिखाया है, जो स्टेडियम की चमक-दमक से दूर रहता है.

श्रेयंका का यह वीडियो भी उनकी इसी ऑफ-फील्ड पर्सनैलिटी की झलक है. मैदान पर विकेट की तलाश में रहने वाली श्रेयंका कैमरे के सामने आते ही पूरी तरह मस्ती के रंग में रंग जाती हैं.



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