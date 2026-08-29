High Protein Chilla Recipe: सुबह के नाश्ते में बनाएं हाई-प्रोटीन चीला, सेहत के साथ मिलेगा स्वाद

High Protein Chilla Recipe: प्रोटीन हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है. यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने, लंबे समय तक पेट भरा रखने और शरीर को एनर्जी देने में मदद करता है. इसलिए दिन की शुरुआत प्रोटीन से भरपूर नाश्ते के साथ करना एक अच्छा माना जाता है. आज हम आपको हाई-प्रोटीन चीला बनाना बताएंगे, जिसे आप सुबह के नाश्ते में बेहद आसानी से तैयार कर सकते हैं.

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यह बेसन, मूंग दाल, ओट्स, पनीर और ताजी सब्जियों से तैयार होता है, जिससे शरीर को प्रोटीन के साथ कई जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं. आइए जानते हैं कि हाई-प्रोटीन चीला बनाने का आसान तरीका.

बैटर के लिए

1 कप बेसन

½ कप भीगी हुई और पीसी हुई मूंग दाल

2 बड़े चम्मच ओट्स पाउडर

½ छोटा चम्मच हल्दी

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ छोटा चम्मच जीरा

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार पानी

स्टफिंग के लिए

½ कप कद्दूकस किया हुआ पनीर

1 बारीक कटा प्याज

1 बारीक कटा टमाटर

1 बारीक कटी हरी मिर्च

बारीक कटा हरा धनिया

सेंकने के लिए

1-2 छोटे चम्मच घी या तेल

कैसे बनाएं हाई-प्रोटीन चीला?

हाई-प्रोटीन चीला बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में बेसन, पीसी हुई मूंग दाल, ओट्स पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए स्मूद घोल तैयार करें, ताकि इसमें गांठें न रहें. इसके बाद घोल में बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला दें. अब एक नॉन-स्टिक या लोहे का तवा गर्म करें और उस पर हल्का सा घी या तेल लगाएं. एक कलछी घोल डालकर इसे गोल आकार में पतला फैला दें. चीला थोड़ा पकने लगे, तब इसके ऊपर कद्दूकस किया हुआ पनीर समान रूप से फैलाएं और हल्के हाथ से दबा दें, ताकि पनीर चीले पर अच्छी तरह चिपक जाए. किनारों पर थोड़ा घी या तेल डालें और चीले को नीचे से सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं. फिर सावधानी से पलटें और दूसरी तरफ भी 1-2 मिनट तक सेंक लें. जब दोनों तरफ से चीला अच्छी तरह पक जाए तो इसे प्लेट में निकाल लें. अब आपका गरमा-गरम हाई-प्रोटीन चीला तैयार है. इसे आप हरी चटनी, दही या टोमैटो सालसा के साथ परोस सकते हैं.

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