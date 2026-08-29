Alto जैसी पावर वाली बाइक, Kawasaki Versys 650 लॉन्च, इतनी है कीमत

कावासाकी ने भारतीय बाजार में अपनी नई बाइक को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने कावासाकी वर्सिस 650 का 2027 वेरिएंट लॉन्च किया है. इस बाइक को कंपनी ने नए कलर कैंडी लाइम ग्रीन के साथ पेश किया है. बाइक में मैकेनिकली कोई बदलाव नहीं हुआ है. यानी इंजन और पावर पहले वाली ही मिलेगी.

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ये बाइक अब सिर्फ एक कलर ऑप्शन में आएगी. 2027 वाले वेरिएंट को आप सिर्फ कैंडी लाइम ग्रीन कलर में खरीद पाएंगे. नया कलर कावासाकी की ग्रीन आइडेंटिटी को बनाए रखता है. आइए जानते हैं इस बाइक की कीमत और दूसरी खास बातें.

ऑल्टो जितनी पावर मिलेगी

कावासाकी वर्सिस 650 में कंपनी ने कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है. ये बाइक पहले की तरह ही 649 सीसी के लिक्विड कूल्ड पैरलल ट्विन इंजन के साथ आएगी. ये इंजन 67 एचपी की पावर और 61 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट व स्लिपर क्लच स्डैंडर्ड मिलता है.

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बाइक की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मारुति सुजुकी की ऑल्टो के10 में 66 से 68 एचपी की पावर मिलती है. जबकि 91 एनएम तक का टॉर्क मिलता है. भले ही इस बाइक का टॉर्क कम हो, लेकिन पावर कार जैसी है.

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क्या है कावासाकी वर्सिस 650 में खास?

मोटरसाइकिल को ट्यूबलर डायमंड फ्रेम पर तैयार किया गया है. इसमें 41 एमएम का टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक सस्पेशन मिलता है. फ्रंट में 150 एमएम का ट्रैवल मिलता है, जबकि रियर में 145 एमएम का ट्रैवल मिलेगा. रियर यूनिट में रिमोट प्रीलोड एडजस्टर दिया गया है, जो काफी काम का है.

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बाइक में एडजस्टेबल विंडस्क्रीन मिलती है. इसमें फुल एलईडी लाइटिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल और 4.3 इंच का टीएफटी कलर डिस्प्ले मिलता है, जिसे स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जा सकता है. बाइक में 21 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जो लंबी दूरी के वक्त काम का साबित होता है. इसमें 170 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा.

कावासाकी वर्सिस 650 को कंपनी ने 8.63 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. इसका सीधा मुकाबला होंडा एनएक्स 500 से है, जिसकी कीमत 7.44 लाख रुपये है.

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