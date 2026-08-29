Quote of the Day: 5 चीजें इंसान को अंदर से करती हैं कमजोर, चाणक्य ने दी है चेतावनी

Quote of the Day: जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है. कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो बाहर से नजर आती हैं, लेकिन कुछ का असर इंसान के मन पर धीरे-धीरे होता है. व्यक्ति लोगों के बीच सामान्य दिखाई देता है, फिर भी अंदर ही अंदर तनाव, दुख और चिंता से जूझता रहता है. आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में ऐसी ही कुछ परिस्थितियों का जिक्र किया है, जिन्हें इंसान के लिए बेहद पीड़ादायक बताया गया है.

और पढ़ें

चाणक्य के अनुसार जीवन में कुछ दुख ऐसे होते हैं, जिनसे व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, आत्मविश्वास भी प्रभावित होने लगता है. इनमें अपनों से मिला अपमान, कर्ज का बोझ, गलत लोगों की संगति, प्रियजन से बिछड़ना और आर्थिक तंगी जैसी परिस्थितियां शामिल हैं. आइए जानते हैं इन पांच स्थितियों के बारे में.

अपनों से मिला अपमान

जब कोई अपना व्यक्ति अपमान करता है तो उसकी बात लंबे समय तक मन में रह सकती है. अनजान व्यक्ति की कही बात को इंसान शायद जल्दी भूल जाए, लेकिन परिवार या करीबी लोगों से मिले कटु शब्द दिल को ज्यादा चोट पहुंचाते हैं. इसलिए रिश्तों में अहंकार से बचना और एक-दूसरे का सम्मान करना जरूरी है.

कर्ज का बोझ

कर्ज का बढ़ता बोझ व्यक्ति की चिंता बढ़ा सकता है. लगातार इस बात की फिक्र बनी रहती है कि उधार कैसे चुकाया जाएगा. इसका असर आर्थिक स्थिति के साथ मानसिक शांति पर भी पड़ सकता है. चाणक्य की नीति से सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपनी आय और खर्च के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए और जरूरत न होने पर कर्ज लेने से बचना चाहिए.

Advertisement

गलत लोगों के साथ रहना

संगति का असर व्यक्ति की सोच और व्यवहार पर पड़ता है. स्वार्थी, नकारात्मक या गलत प्रवृत्ति वाले लोगों के बीच लगातार रहने से व्यक्ति भी तनाव और नकारात्मकता से घिर सकता है. इसलिए दोस्ती या किसी भी तरह का साथ चुनते समय व्यक्ति को सामने वाले के स्वभाव और सोच को समझना चाहिए.

प्रियजन से बिछड़ना

जिस व्यक्ति से भावनात्मक लगाव हो, उससे दूरी या बिछड़ने का दर्द गहरा हो सकता है. चाणक्य ने प्रियजन के वियोग को भी ऐसी स्थिति बताया है जो व्यक्ति को भीतर तक प्रभावित करती है. ऐसे समय में खुद को अकेला करने के बजाय परिवार और भरोसेमंद लोगों से बात करना मन को संभालने में मदद कर सकता है.

गरीबी और आर्थिक परेशानी

लगातार आर्थिक तंगी भी इंसान के जीवन को मुश्किल बना सकती है. जब व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष करता है तो उसका तनाव बढ़ सकता है. ऐसी स्थिति में खर्चों को नियंत्रित करना, बचत की आदत डालना और उपलब्ध संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है.

चाणक्य की नीति से क्या सीखें?

चाणक्य की इन बातों का संदेश सिर्फ परेशानियों को गिनाना नहीं, बल्कि उनसे सावधान रहने की सीख देना है. रिश्तों में सम्मान बनाए रखना, आर्थिक मामलों में अनुशासन रखना, सही लोगों की संगति करना और मुश्किल समय में धैर्य नहीं खोना व्यक्ति को मजबूत बनाता है. जीवन में हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उसका सामना किस तरह करना है, यह काफी हद तक हमारे हाथ में होता है.

---- समाप्त ----