केवल डीयू नहीं, ये यूनिवर्सिटी भी छात्रों को देगा दूसरा मौका, 12वीं के नंबर के आधार पर मिलेगा एडमिशन 

दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों ने खाली सीट भरने के लिए 12वीं के नंबरों पर एडमिशन करने का ऐलान किया है. लेकिन केवल डीयू ही नहीं बल्कि कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, जिन्होंने छात्रों को इसके लिए आवेदन करने के को कहा है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. अगर किसी छात्र ने किसी भी वजह से CUET की परीक्षा नहीं दी है या परीक्षा में पास नहीं हो पाए हैं, तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये उनके लिए राहत की खबर है. खास बात यह है कि CUET नहीं बल्कि 12वीं के नंबरों के आधार पर उन्हें एडमिशन दिया जाएगा. ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि इस लिस्ट में कौन-कौन से विश्वविद्यालय शामिल है और इनके लिए छात्र कब तक आवेदन कर सकते हैं.

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इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने छात्रों को दिया मौका

बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज ने पहले बीएससी मैथ में नॉन-CUET छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल करने का फैसला किया था. लेकिन अब कॉलेज ने बीए प्रथम वर्ष में भी इन छात्रों को मौका देने का ऐलान किया है. इसके लिए प्रक्रिया 28 अगस्त से शुरू हो चुके हैं. हालांकि, इस कॉलेज में केवल वही छात्र रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिन्होंने पहले से ही पंजीकरण करवाया हो.

इलाहाबाद डिग्री कॉलेज

इसके साथ ही इलाहाबाद डिग्री कॉलेज यानी ADC ने छात्रों को वापस से मौका देने का ऐलान किया है. कॉलेज 31 अगस्त को बीए और बीएससी में प्रवेश करेगा. बीए में बिना CUET के प्रवेश दिया जा रहा है. वहीं, बीएससी में CUET के तहत खिलाड़ी, दिव्यांग, कश्मीरी विस्थापित और पर्वतीय कोटे के अभ्यर्थियों को प्रवेश का मौका दिया जाएगा.

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जारी हुआ कटऑफ

बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बीए और बीएएसी मैथ के लिए कटऑफि भी जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित हुई है, उन्हें 31 अगस्त सुबह 10 बजे तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी और साथ ही आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा.

इतना है कटऑफ

बीए

सामान्य वर्ग- 439 से 430 नंबर है

ईडब्ल्यूएस- 365 से 360 अंक

ओबीसी- 369 से361 अंक

एससी- 317 से 308 अंक

बीएससी गणित

सामान्य वर्ग- 412.75 से 414.50 ओबीसी-364.50 से 367

ईडब्ल्यूएस-372 से 376

एससी-279 से 282

वहीं बीएएफएम में अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 660.13 अंक, ओबीसी का 621.19 अंक और एससी का 503.66 अंक रहा है.

गढ़वाल यूनिवर्सिटी

उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने भी CUET परीक्षा नहीं दे पाने वाले छात्रों को दोबारा से मौका देने का फैसला किया है. छात्र 31 अगस्त तक एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

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