How to Make Besan at Home: चना दाल से घर पर बनाएं शुद्ध बेसन, सब्जी और पकौड़ों का स्वाद बढ़ जाएगा कई गुना

How to Make Besan at Home: बेसन भारतीय किचन में इस्तेमाल होने वाली सबसे जरूरी चीजों में से एक है. पकौड़े, कढ़ी, चीला, लड्डू से लेकर कई तरह की मिठाइयों और स्नैक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है. यही वजह है कि ज्यादातर घरों में बेसन हमेशा मौजूद रहता है. हालांकि, बाजार से खरीदे जाने वाले बेसन की शुद्धता को लेकर कई लोगों के मन में सवाल रहता है.
ऐसे में आप चाहें तो घर पर ही बेहद आसानी से शुद्ध बेसन तैयार कर सकते हैं. खास बात यह है कि घर पर तैयार किए गए बेसन को एयरटाइट कंटेनर में रखकर लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है. घर पर बना बेसन शुद्ध होने के साथ-साथ स्वाद में भी बेहतर होता है, जिससे इससे बनी रेसिपी का स्वाद और भी बढ़ जाता है.
500-600 ग्राम चने की दाल
पहला तरीका: बिना भूने बेसन बनाने का आसान तरीका
दूसरा तरीका: कड़ाही में भूनकर बनाएं बेसन
तीसरा तरीका: माइक्रोवेव में बनाएं बेसन
बेसन को कैसे करें स्टोर?
घर पर बने बेसन को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए इसे कांच के जार या एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें. हर बार इस्तेमाल करने के बाद कंटेनर का ढक्कन अच्छी तरह बंद करें. अगर कंटेनर खुला रह जाए तो नमी की वजह से बेसन जल्दी खराब हो सकता है.
किन-किन चीजों में कर सकते हैं इस्तेमाल?
घर पर बने शुद्ध बेसन का इस्तेमाल रेसिपीज बनाने में किया जा सकता है. इससे आप बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, कढ़ी, चीला, पकोड़े, चकली, सब्जी, ब्रेड पकोड़ा, पनीर पकोड़ा और प्याज के पकोड़े जैसी कई डिश आसानी से बना सकते हैं.