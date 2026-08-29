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हनुमान चालीसा पढ़कर दूर की अड़चनें, मुश्किलों से शूट हुई 'नीम करोली' बाबा की फिल्म, एक्टर का खुलासा

नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' ने कम बजट में 12 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है. फिल्म की शूटिंग के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. एक्टर शोभिनव सत्या ने फिल्म सेट को लेकर कई अनसुने किस्से शेयर किए हैं.

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फिल्म के सेट पर क्या हुआ (Photo: Social Media)
फिल्म के सेट पर क्या हुआ (Photo: Social Media)

नीम करोली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है. छोटे बजट में बनी यह भक्ति फिल्म अब तक भारत में करीब 12 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुकी है और लगातार कमाई का सिलसिला जारी है. फिल्म में एक्टर शोभिनव सत्या ने नीम करोली बाबा का किरदार निभाया है. ‘हनुमान अंश’ में वो अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतते नजर आए. हर ओर उनकी एक्टिंग की तारीफ हो रही है. 

अब शोभिनव सत्या ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के समय पूरी स्टारकास्ट और क्रू को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. 

मुश्किलों से शूट हुई ‘हनुमान अंश’ 
हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में शोभिनव सत्या ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के समय तमाम मुश्किलें आ रही थीं. हर रोज एक नया चैलेंज झेलना पड़ता था. उन्होंने ये भी कहा कि सेट पर उन्होंने नीम करोली बाबा की मौजदूगी महसूस की. शोभिनव कहते हैं- मेरे लिए हर चीज उनकी मौजदूगी में ही थी. सबकुछ चमत्कार था. लेकिन  सेट पर ऐसे-ऐसे चमत्कार हो रहे थे. हम लोग हर दिन सुबह निकलते थे कि आज शूट करेंगे चलकर और सुबह से ही अड़चनें आना शुरू हो जाती थीं. 

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एक्टर कहते हैं कि ऐसी दिक्कतें आ रही थीं कि लगता था पता नहीं कब शूट शुरू होगा. इतनी सारी दिक्कतें आ जाती थीं. सर कहते थे कि ऐसा है. अभी हम लोग करेंगे हनुमान चालीसा. फिर हम हनुमान चालीसा करते थे. फिर हनुमान चालीसा पूरी होते-होते इधर एक एपी, उधर से वो आए. बोले चलो प्रॉब्लम खत्म हो गई है और अब शूट शुरू करते हैं. ऐसा हुआ. शोभिनव की बातों से साफ से है कि इस फिल्म ने एक नहीं, बल्कि कई बड़े चमत्कार किए हैं. 

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चत्मकार से कमाए करोड़ों
फिल्म 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई थी. पहले हफ्ते इसकी कमाई महज 85 लाख से 1.08 करोड़ रुपये के आसपास रही. दूसरे हफ्ते तो कलेक्शन और गिरकर 40–45 लाख रुपये तक सीमित हो गया था. लेकिन तीसरे हफ्ते अचानक फिल्म को दर्शकों का भारी समर्थन मिला और कलेक्शन में जबरदस्त उछाल आया. 

तीसरे वीकेंड (16–17 अगस्त) पर फिल्म ने करीब 3.20–3.40 करोड़ रुपये कमाए. 18वें दिन तो कलेक्शन ओपनिंग डे से 1130% ज्यादा रहा. 19वें दिन फिल्म ने 4.67 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जो शुरुआती दिनों की तुलना में 273% की ग्रोथ थी. 

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