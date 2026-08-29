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'हमें कुछ नहीं पता...', क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दी थी मैच छोड़ने की धमकी? इमरान खान के बेटों के इंटरव्यू पर मचा बवाल

इमरान खान के बेटों के इंटरव्यू विवाद पर पाकिस्तान के हेड कोच सरफराज अहमद ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है. लॉर्ड्स टेस्ट मैच के दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए सरफराज ने बड़ा बयान दिया.

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सरफराज का दो टूक जवाब. (PHOTO:Reuters)
सरफराज का दो टूक जवाब. (PHOTO:Reuters)

इंग्लैंड में चल रहे टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज क्रिकेटर इमरान खान के बेटों के एक इंटरव्यू को लेकर बवाल मचा हुआ है. इस पूरे विवाद और मैच बायकॉट की अफवाहों पर अब पाकिस्तान टीम के हेड कोच सरफराज अहमद ने खुलकर अपनी बात रखी है.

दरअसल, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथर्टन ने स्काई स्पोर्ट्स के लिए इमरान खान के बेटों (सुलेमान और कासिम खान) का एक इंटरव्यू लिया था. मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि इस इंटरव्यू से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी नाराज था और उसने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से इसकी शिकायत भी की थी. 

अफवाह तो यहां तक उड़ गई थी कि अगर इंटरव्यू टीवी पर चला तो पाकिस्तानी टीम मैदान पर उतरने से इनकार कर देगी. पाकिस्तान बोर्ड की इस धमकी के बावजूद चैनल ने 18 मिनट तक इंटरव्यू ऑन-एयर किया था.

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कोच सरफराज अहमद ने क्या कहा?

जब कोच सरफराज अहमद से दोनों बोर्ड्स के बीच हुई इस विवाद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर खुद को और टीम को इस विवाद से किनारे कर लिया. सरफराज ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है. मेरा पूरा फोकस सिर्फ अपने मैच पर है.

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क्या मैच बायकॉट करने वाले थे खिलाड़ी 

मैच का बायकॉट करने या मैदान पर नहीं उतरने की बातों को उन्होंने तुरंत सिरे से खारिज कर दिया. सरफराज ने जोर देते हुए कहा कि नहीं, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं! उन्होंने साफ किया कि खिलाड़ियों को इस विवाद की कोई भनक तक नहीं थी और जिस वक्त यह इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हो रहा था, टीम बस आराम से अपना लंच कर रही थी.

आखिर इंटरव्यू में ऐसा क्या था?

इस इंटरव्यू में सुलेमान और कासिम ने जेल में बंद अपने पिता इमरान खान की मौजूदा स्थिति, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की थीं. ब्रिटेन में तो यह इंटरव्यू दिखाया गया, लेकिन पाकिस्तान के सरकारी ब्रॉडकास्टर ने इसे टीवी पर नहीं दिखाया और उसकी जगह ब्रेक लेकर विज्ञापन चला दिए. इन तमाम अटकलों और विवादों के बाद भी पाकिस्तानी टीम ने बिना किसी रुकावट के टेस्ट मैच खेलना जारी रखा.

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