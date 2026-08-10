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Bhindi Masala Recipe: रोटी-पराठे के साथ बनाकर खाएं ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी, रेसिपी है बेहद आसान

Bhindi Masala Recipe: भिंडी भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सब्जियों में से एक है. इसे कई अलग-अलग तरीकों से बनाया जाता है. आज हम आपको घर पर आसानी से बनने वाली मसाला भिंडी की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप कम समय में तैयार कर सकते हैं.

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मसाला भिंडी बनाने की आसान रेसिपी (Photo-ITG)
मसाला भिंडी बनाने की आसान रेसिपी (Photo-ITG)

Bhindi Masala Recipe: अगर आपको भी भिंडी की सब्जी पसंद है लेकिन रोज की सब्जी से कुछ अलग खाना चाहते हैं तो इस बार मसाला भिंडी जरूर ट्राई करें.  प्याज, टमाटर और मसालों से तैयार होने वाली यह सब्जी कम समय में आसानी से बन जाती है और खाने में भी काफी टेस्टी लगती है. इसे आप रोटी, पराठे या चावल के साथ आसानी से सर्व कर सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर मसाला भिंडी कैसे बनाएं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

300 ग्राम भिंडी
1-2 टमाटर
1 बड़ी प्याज
1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 छोटा चम्मच जीरा
1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
1/4 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर
1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी
1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला
1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला
1 चुटकी हींग
जरूरत के अनुसार तेल
स्वादानुसार नमक
जरूरत के अनुसार नींबू का रस

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मसाला भिंडी बनाएं कैसे?

  1. सबसे पहले भिंडी को अच्छी तरह धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें. ध्यान रखें कि भिंडी में बिल्कुल नमी न रहे, वरना सब्जी चिपचिपी हो सकती है. इसके बाद भिंडी को लंबाई में काटकर अलग रख लें.
  2. अब कड़ाही में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें. तेल गर्म होने पर इसमें कटी हुई भिंडी डालें और कुछ मिनट तक हल्का फ्राई करें. भिंडी की चिपचिपाहट कम होने लगे तो इसे कड़ाही से निकालकर अलग रख दें.
  3. अब उसी कड़ाही में जरूरत के अनुसार थोड़ा और तेल डालें. इसमें हींग, जीरा और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ सेकंड भूनें. इसके बाद बारीक कटी प्याज डालें और हल्का सुनहरा होने तक पकाएं.
  4. अब इसमें कटे हुए टमाटर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और टमाटर के नरम होने तक पकाएं. इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. मसाला सूखने लगे तो थोड़ा पानी डालकर पकाएं. जब मसाले से तेल अलग दिखाई देने लगे, तब समझें कि मसाला अच्छी तरह पक गया है.
  5. अब इसमें फ्राई की हुई भिंडी डालकर मसाले के साथ अच्छी तरह मिलाएं. ऊपर से कसूरी मेथी और चाट मसाला डालें. कड़ाही को ढककर मीडियम आंच पर करीब 5-7 मिनट तक पकाएं. बीच-बीच में सब्जी को हल्के हाथ से चलाते रहें.
  6. भिंडी अच्छी तरह पक जाए तो गैस बंद कर दें. आखिर में थोड़ा नींबू का रस डालकर मिला दें. आपकी टेस्टी मसाला भिंडी तैयार है. इसे गरमा-गरम रोटी, पराठे या चावल के साथ सर्व करें.
---- समाप्त ----
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